Izrael uderzył w stolicę Libanu. Armia podała cel nocnych ataków

Armia Izraela wzywa cywilów do ucieczki z południowego Bejrutu

Zanim doszło do nocnych uderzeń, strona izraelska wystosowała oficjalne komunikaty skierowane do ludności cywilnej. Mieszkańcy południowych przedmieść Bejrutu oraz kilku innych miejscowości położonych na południu kraju otrzymali wezwanie do natychmiastowej ewakuacji, co miało poprzedzić planowane działania operacyjne wojska.

Bilans ofiar w Libanie po uderzeniu w Palestyński Islamski Dżihad

Wojskowi z Tel Awiwu przekazali raporty o uderzeniu w przeszło 70 punktów należących do Hezbollahu, a także w infrastrukturę wykorzystywaną przez Palestyński Islamski Dżihad. W trakcie tych operacji wyeliminowany został Adham Adnan al-Otman, pełniący funkcję dowódcy skrzydła militarnego tej organizacji. Niestety, działania zbrojne pociągnęły za sobą tragiczne skutki dla ludności, co potwierdziły libańskie władze, podając informację o śmierci 52 osób oraz obrażeniach odniesionych przez 154 kolejnych poszkodowanych.

Reakcja rządu w Bejrucie na działania proirańskiego Hezbollahu

Eskalacja przemocy ze strony Izraela stanowi bezpośredni rewanż za rakiety wystrzelone na jego terytorium przez Hezbollah w nocy z niedzieli na poniedziałek. W obliczu tych wydarzeń libański gabinet zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, decydując o natychmiastowym zakazie prowadzenia operacji wojskowych przez wspieraną przez Iran grupę bojową.

Wspólne uderzenie USA i Izraela na cele w Iranie

Obecna wymiana ognia następuje tuż po sobotniej operacji połączonych sił amerykańskich i izraelskich wymierzonej w Iran. Teheran nie pozostał dłużny, obierając za cel bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych rozmieszczone w tym zapalnym regionie, co rodzi uzasadnione obawy o wybuch konfliktu na skalę globalną.

