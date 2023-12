i Autor: Shutterstock

Naukowcy ostrzegają

Jelenie zombie atakują Amerykę! Choroba może przenosić się na ludzi

W sławnym Parku Narodowym Yellowstone grasują jelenie zombie. To nie szalony horror, a szokująca rzeczywistość - pisze "New York Post". W zeszłym miesiącu w Yellowstone odkryto pierwszy przypadek przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD) u jelenia. Choroba ta atakuje układ nerwowy i sprawia, że zwierzęta zachowują się jak zombie. To może przenieść się na ludzi - ostrzegają niektórzy naukowcy.