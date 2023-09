Joe Biden nie ma gdzie mieszkać! "Służby specjalne przeorały mi dom"

Bidenowi został tylko domek na plaży. Prezydent USA błąka się po piachu i wyznaje: „Nie mam domu, do którego mógłbym pójść"

Kiedy Donald Trump (77 l.) był prezydentem USA, jednym z niezliczonych zarzutów wysuwanych pod jego adresem było to, że nieustająco spędza czas na swoim polu golfowym zamiast w Białym Domu. Joe Biden miał to zmienić, ale też ciągnie go w domowe pielesze. Z niedawnej analizy przeprowadzonej przez „New York Post” wynika, że Biden spędził 40 proc., czyli 382 z pierwszych 957 dni swojej prezydentury, na prywatnych wyjazdach poza Biały Dom. Nie dziwota, że gdy reporterzy przyuważyli Bidena na plaży blisko jego domku letniego w Delaware, myśleli, że zmęczony przywódca znowu udał się na urlop. On postanowił zdecydowanie to zdementować! Okazuje się, że nie ma innego wyjścia, niż błąkać się po piachu. „Powodem, dla którego tu dzisiaj jestem, tylko na jeden dzień, jest to, że wiem, że ludzie [mówią], że jestem na wakacjach, a tak nie jest” – tłumaczył się Biden reporterom w niedzielę. A potem podał powód, który może mocno zaskoczyć!

„Nie mam domu, do którego mógłbym pójść. Secret Service przeorało mój dom, w dobry sposób, żeby zapewnić mu bezpieczeństwo" - powiedział Joe Biden zaskoczonym reporterom. Wygląda na to, że służby specjalne postanowiły dokonać domowej rewolucji u Bidenów i tym sposobem prezydent wylądował w swoim domku na plaży w Rehoboth Beach liczącym sobie ledwie trzy kondegnacje i znajdującym się tuż nad samym oceanem. „Kiedy przyjadę do Delaware, nie mam dokąd pójść, chyba tylko tutaj” – żali się Biden. Kiedy reporter zapytał: „Czy jest pan bezdomny?”, odrzekł: „Och, nie jestem bezdomny, mam tylko jeden dom. Spędzam tu cały dzień, bo nie mogę wrócić do domu, do domu” - wyznał wypchnięty z rezydencji prezydent. Tymczasem sondaże pokazują, że w wyborach prezydenckich w 2024 roku w razie starcia Bidena i Trumpa obaj kandydaci mają równe szanse. Jedne badania opinii publicznej przyznają im po 44 proc. poparcia, inne (Emerson College) dają Trumpowi 1-procentową przewagę na poziomie 44 proc., są i takie pokazujące taką samą przewagę Bidena.Mimo to wykonane wcześniej sondaże wskazują na to, że większość Amerykanów uważa obecnego prezydenta za zbyt starego jak na kolejną kadencję.

Biden insists Delaware beach house visit isn’t ‘vacation’ https://t.co/rpQPnrKj46 pic.twitter.com/upRYOdtzrQ— New York Post (@nypost) September 5, 2023

