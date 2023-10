Joe Biden ostrzega przed atakiem na Polskę. "Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski lub na Białoruś"

Prezydent USA ostrzega przed możliwością ataku Rosji na Polskę. Według Joego Bidena dalsze pomaganie Ukrainie jest konieczne, by uniknąć eskalacji

Kiedy zaczęła się pełnowymiarowa wojna na Ukrainie, świat wstrzymał oddech. Polacy zastanawiali się, co będzie dalej, czy Putin szybko zajmie ten kraj, czy ruszy także na nas? Na szczęście tak się nie stało, a Rosja okazała się o wiele słabsza, niż wielu sądziło. Ale czy zagrożenie minęło? Zdecydowanie nie - uważa prezydent Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie telewizyjnym udzielonym w programie "60 Minutes" dla CBS Joe Biden snuje wizje szczególnie niepokojące dla Polaków. Nie możemy wstrzymać pomocy dla Ukrainy, bo jeśli Rosja zajmie ten kraj, w następnej kolejności zaatakuje Polskę lub Białoruś - powiedział wprost amerykański przywódca. "Wyobraźmy sobie, co się stanie. Powiedzmy, że wstrzymamy (pomoc), Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski, albo na Białoruś. Jesteśmy wtedy na wojnie. My, Stany Zjednoczone, na wojnie" - mówił Joe Biden, odnosząc się do narastającego oporu wobec pomagania Ukrainie, który powstaje w Kongresie.

Joe Biden: Ameryka musi wspierać Ukrainę, bo jeśli Rosja zaatakuje Polskę, USA też zostaną włączone w tę wojnę

"Czy słyszałeś kiedyś o ważnej wojnie w Europie, w którą nie zostaliśmy wciągnięci? Nie chcemy, żeby to się stało" - przekonywał Joe Biden, odwołując się do wewnętrznych interesów Ameryki. Prezydent USA wiele mówił też o wojnie w Izraelu. Nazwał atak Hamasu "barbarzyństwem tak brzemiennym w skutkach, jak Holokaust" i stwierdził, że Izrael musi całkowicie zniszczyć Hamas - "zgraję tchórzy, którzy chowają się za cywilami". Jednak podkreślił, że mieszkańcy Gazy nie są Hamasem i należy unikać ofiar cywilnych wśród Palestyńczyków, stwierdził też, iż byłby przeciwny ewentualnej okupacji Strefy przez Izrael.

