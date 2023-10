Putin rozpęta nową wojnę? Opozycjonista mówi, czy możliwy jest atak na NATO

Myślał, że ma raka. To, co powiedział mu lekarz, odebrało ludziom mowę!

Władimir Putin zawsze będzie wywoływał wojny? Michaił Chodorkowski uważa, że w najgorszym razie dyktator może zaatakować NATO

Trudno nie niepokoić się sytuacją związaną z wojną na Ukrainie i z zaciekawieniem czytamy wszelkie opinie i prognozy osób zorientowanych w tym temacie. Tym razem wywiadu na temat Władimira Putina i perspektyw rozwoju wojennej sytuacji udzielił "Le Figaro" rosyjski biznesmen i opozycjonista Michaił Chodorkowski. To, co mówi ta znana postać, jest po części optymistyczne, a po części pesymistyczne. Po pierwszy, Chodorkowski uważa, że zmiana władzy w Rosji nastąpi w ciągu pięciu najbliższych lat. "Jestem też przekonany, że w ciągu najbliższych pięciu lat w Rosji nastąpi zmiana reżimu” - powiedział opozycjonista. Czy na lepsze? Póki co problemem jest aktualny reżim. Co zrobi Putin? Według opozycjonisty zdobycie nawet całej Ukrainy nie usatysfakcjonuje go i nie pozwoli mu utrzymać się przy władzy.

"W najgorszym przypadku będzie szaleć na terytorium państwa NATO”

„Putin jest zdecydowany pójść na całość i swoje trudności polityczne zawsze będzie rozwiązywał za pomocą wojen. Nie może zmienić swojej metody" - stwierdził Chodorkowski. "Putin znajdzie się w sytuacji, w której będzie musiał rozpocząć nową wojnę, aby utrzymać się przy władzy. W najlepszym przypadku dla NATO ta nowa wojna rozpocznie się na zachodniej Ukrainie. W najgorszym przypadku będzie szaleć na terytorium państwa NATO” - ostrzega były szef koncernu Jukos.

Sonda Obawiasz się, że wojna miedzy Rosją a Ukrainą rozszerzy się na inne kraje? Tak Nie Nie mam zdania

While Washington has frozen aid to Ukraine, Russia has doubled its military budget for next year to over 10 trillion roubles (about $100b)Will this move escalate the invasion? Read on to find out 🚀 pic.twitter.com/Pdfftj0SnZ— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) October 5, 2023

Wiesz co oznaczają te słowa? Większość ich używa, ale nie zna ich znaczenia Pytanie 1 z 10 „Mam do tego stosunek ambiwalentny”. To zdanie oznacza, że mój stosunek do czegoś jest: neutralny, obojętny dwuznaczny, niejednoznaczny negatywny Dalej