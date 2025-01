Joe Biden planował atak na Iran. Ściśle tajne spotkanie ujawnione!

To straszne, co im zrobił

Sprawę, która dotąd miała być ściśle tajna, ujawnił portal Axios, powołując się na trzy źródła "zaznajomione z planami". Do utrzymywanego w tajemnicy spotkania prezydenta Joe Bidena i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake'a Sullivana doszło miesiąc temu. Sullivan miał na nim przedstawić prezydentowi USA plany potencjalnego ataku na irańskie obiekty nuklearne przed 20 stycznia br., jeśli Teheran będzie podejmował działania w kierunku wyprodukowania broni jądrowej. Podczas rozmowy omawiane były różne opcje i scenariusze.

Biden planował atak na Iran?

Zgodnie z tym, czego od swoich źródeł dowiedzieli się dziennikarze portalu, Biden nie dał wówczas zielonego światła na ataki i nie zrobił tego do tej pory. Amerykański prezydent "nie chciał ryzykować pozostawienia nowego otwartego konfliktu swojemu następcy Donaldowi Trumpowi, który 20 stycznia oficjalnie obejmie urząd głowy państwa". Amerykański urzędnik, jeden z informatorów Axios powiedział, że spotkanie w Białym Domu nie miało zakończyć się decyzją "tak" lub "nie" amerykańskiego prezydenta, lecz było jedynie dyskusją na temat "roztropnego planowania scenariuszy", w jaki sposób USA powinny zareagować, gdyby Iran zdecydował się na wzbogacanie uranu do 90 proc. czystości. Inne źródło przekazało, że prezydent USA skupiał się w czasie spotkania z Sullivanem na kwestii pilności i tego, czy Iran podjął kroki uzasadniające amerykański atak wojskowy na kilka tygodni przed objęciem urzędu przez Trumpa.

Iran mógłby wyprodukować nawet cztery bomby jądrowe

W tej chwili - zgodnie z ustaleniami serwisu - w Białym Domu nie odbywają się żadne dyskusje na temat możliwych działań militarnych przeciwko irańskim obiektom nuklearnym. Axios przypomina, że Iran zwiększył wzbogacanie uranu do 60 proc. i jest w stanie wzbogacać uran do 90 proc., czyli poziomu czystości potrzebnego do wyprodukowania broni jądrowej. Zaawansowane technologicznie irańskie wirówki do wzbogacania mogłyby osiągnąć ten cel w ciągu kilku dni. Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Iran ma wystarczająco dużo uranu wzbogaconego w 60 proc., aby wyprodukować cztery bomby jądrowe. Jak jednak pisze Axios, nawet gdyby Iran zdecydował się zbudować bombę jądrową, musiałby opracować ładunek wybuchowy lub głowicę jądrową. Izraelski wywiad uważa, że zajęłoby to Teheranowi co najmniej rok.

