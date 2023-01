Co to dla nas oznacza?

Prezydent USA odwiedzi Europę? Polska jednym z przystanków, co z Ukrainą?

CNN donosi, że podróż Joe Bidena do Europy "nie jest jeszcze potwierdzona (...), ale jeden z oficjeli powiedział, że jednym z rozważanych przystanków jest Polska, kluczowy sojusznik NATO, obecnie goszczący tysiące amerykańskich żołnierzy i który służy jako centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę". Prawdopodobna data przyjazdu Joe Bidena do Europy, w tym Polski, to 24 lutego. Wtedy to minie rok od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według telewizji niewielkie są szanse na to, że prezydent USA złoży wizytę na Ukrainie. Joe Biden ma ominąć Ukrainę ze względów bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że poprzednio Joe Biden odwiedził Polskę miesiąc po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent USA wówczas m.in. przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie, w którym stwierdził, że Putin "nie może pozostać przy władzy".

Z kolei NBC News twierdzi, że celem podróży Joe Bidena do Europy miałoby być podkreślenie odporności Ukrainy wobec brutalnej napaści Rosji i "potwierdzenie amerykańskiej solidarności z Ukraińcami w czasie, gdy konflikt wkracza w nową fazę". Dodatkowo rozważane jest również ogłoszenie kolejnego dużego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy w rocznicę inwazji, czyli 24 lutego.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu nie potwierdziła informacji telewizji. - Nie mamy obecnie żadnych planów podróży na rocznicę - stwierdziła rzeczniczka NSC.

