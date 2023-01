Rakieta Putina uderzyła w statek Turcji! Wideo pokazuje wielki pożar

Marokańczyk wbiegł z mieczem samurajskim do dwóch hiszpańskich kościołów. Zabił jedną osobę, ranił cztery

Co teraz zrobi Turcja? Rosyjska rakieta uderzyła w turecki statek towarowy, który zacumowany jest w porcie w Chersoniu na południu Ukrainy. Poinformowała o tym agencja Reutera. Jednostka o nazwie Tuzla i pływająca pod turecką banderą utknęła w porcie w Chersoniu jeszcze na samym początku wojny na Ukrainie, a wraz z nią dwanaście innych tureckich statków. Według firmy Ambrey zajmującej się bezpieczeństwem morskim Tuzla została trafiona jeszcze we wtorek, 24 stycznia. Dopiero teraz jednak pojawiły się informacje na ten temat. W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z płonącym tureckim drobnicowcem. należącym do firmy Cayeli Shipping.

Rakieta Putina trafiła w statek towarowy. Nie ma informacji o ofiarach

Czy ktoś zginął podczas incydentu w porcie w Chersoniu? Na szczęście na razie brak jakichkolwiek informacji o ofiarach trafienia rosyjskiej rakiety w turecki statek towarowy. Nie ma jeszcze komentarzy żadnej ze stron odnośnie tego wydarzenia, ani Rosji, ani Turcji. Feralny statek utknął w porcie w Chersoniu, ponieważ podobnie jak pozostałych zacumowanych tam jednostek tureckich nie dotyczy ich umowa w sprawie transportu dostaw zboża przez Morze Czarne, wynegocjowana w ubiegłym roku przez ONZ. Zapewne jest to przypadek, a nie intencjonalny atak na państwo trzecie, incydent podobny do sprawy rakiety w Przewodowie czy rakiet spadających na terenach przygranicznych Mołdawii.

A missile hit into a vessel Tuzla under the Turkish flag in Kherson port. #RuWarCrimes_UW #ISAREdnannia pic.twitter.com/uaZHzn0Ckx— UkraineWorld (@ukraine_world) January 25, 2023

Today, a Russian rocket destroyed the vessel Tuzla under the flag of #Turkey that stuck in #Kherson river port since the war began. No casualties. Overall, 12 Turkish vessels got stuck in #Ukrainian ports since February 2022. pic.twitter.com/4FZijRISzy— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) January 26, 2023