Pupilek Putina grozi bombardowaniem TEGO kraju! "Zostanie zniszczony, wystarczy rozkaz"

Decyzja o przekazaniu niemieckich czołgów Ukrainie jest historyczna i zajęła sporo czasu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz "zapowiedział w środę, 25 stycznia, że Niemcy będą nadal zwiększać wsparcie militarne dla Ukrainy. Powiedział, że rząd federalny podjął decyzję o dostarczeniu siłom zbrojnym Ukrainy czołgów podstawowych Leopard 2" - mówi oświadczenie rzecznika rządu Steffena Hebestreita. Celem jest szybkie skompletowanie dwóch batalionów czołgów Leopard 2 dla Ukrainy. Przekazanie sprzętu do walki z Rosją zapowiedział też prezydent USA, Joe Biden. Stany wyślą ukraińskim siłom 31 czołgów M1 Abrams.

Pierwszy propagandysta Rosji zapowiada atak na Berlin

To wsparcie znacząco może zmienić przebieg inwazji na Ukrainę. Nic więc dziwnego, że wśród rosyjskich "patriotów" wybuchła histeria. Jej wyraz dał między innymi czołowy rosyjski propagandysta, dziennikarz państwowego kanału Rossija-1, Władimir Sołowjow. W swoim programie w ogromnych emocjach stwierdził, że "niemieckie czołgi na »rosyjskiej ziemi«, to wystarczający powód, by zrównać z ziemią Berlin. Berlin, a nawet całe NATO. "NATO musi zostać zniszczone, nie ma innego wyjścia" - mówił na antenie. "Dajecie czołgi na Ukrainę, więc nie może się dziwić, jeśli my odpowiemy tym samym. Cytując Władimira Putina: »my pójdziemy do nieba, a wy po prostu zginiecie«".

Rosjanie w TV: "Wyślemy bomby nad Drezno"

Jeszcze bardziej nakręcał go jeden z jego gości, politycznych rosyjskich komentatorów, "Dawaj naczelny dowódco. Daj tylko rozkaz, a wyślemy bomby nad Drezno. Najpierw nad Drezno..." - mówił. "A po co się zatrzymywać?" - wtórował mu Sołowjow. "O tym mówię, nie zatrzymamy się tam, nie zatrzymamy się nigdzie, tak jak Niemcy teraz się nie zatrzymują". "Znak, że Niemcy podjęły dobrą decyzję? Napad złości Sołowjowa" - skomentował Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy.

"German tanks on Russian land - the reason to destroy Berlin!"Sign of a right decision - Solovyev's tantrum. pic.twitter.com/DAWAxnTkux— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 25, 2023

