Już ponad 160 ofiar trzęsienia ziemi i 970 rannych! Świat pędzi na pomoc do centrum horroru

Trzęsienia ziemi o gigantycznej skali nawiedziły w środę (24 czerwca) wieczorem Wenezuelę. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. W kraju panuje chaos, trwają akcje ratunkowe, przeszukiwane są gruzowiska, ludzie szukają swoich bliskich. "Mogło zginąć od 10 do nawet ponad 100 tys. osób" - głosił komunikat USGS. W czwartek rano mowa była o 32 zmarłych i 700 rannych. Około południa polskiego czasu z Wenezueli napłynęły nowe, dramatyczne informacje.

Nie żyje już ponad 160 osób. "Ofiar będą tysiące"

W tej chwili liczbę ofiar śmiertelnych określa się na 164. Ponad 970 osób zostało rannych. Te statystyki z pewnością się jednak zmienią. Szczególnie, że wciąż nie ma danych z najbardziej dotkniętego katastrofą stanu La Guaira. "Dziesiątki budynków zawaliło się, a my obecnie prowadzimy bardzo intensywne działania ratownicze, aby uratować tyle istnień ludzkich, ile tylko Bóg pozwoli nam uratować" – powiedziała w wystąpieniu w telewizji państwowej p.o. prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez.

Świat wysyła pomoc do centrum tragedii

Jak podaje agencja Reutera, Rodriguez przekazała również, że początkowy fundusz w wysokości 200 milionów dolarów zostanie utworzony z zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zostanie przeznaczony na odbudowę infrastruktury, szpitali i budynków mieszkalnych. Do Wenezueli jedzie wsparcie. Jak informuje PAP, prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała, że jej kraj kieruje do Wenezueli wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Dominikana ogłosiła wysłanie specjalistycznych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych oraz jednostek reagowania kryzysowego z sił zbrojnych, z kolei prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że jego kraj wyśle 350 ratowników wraz z 50 tonami sprzętu, leków i środków pierwszej potrzeby. Pomoc oferują także Ekwador, Boliwia, Brazylia, Chile, Panama, Urugwaj, a także Stany Zjednoczone.

Eyewitness footage by former lawmaker Wilmer Azuaje showed the moment an earthquake rocked Maiquetia airport in Venezuela, with Azuaje then showing the damages in the aftermath https://t.co/QIZ9A7noOo pic.twitter.com/TYTgsd6JRW— Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5 zdewastowały Wenezuelę, wprowadzając kraj w stan chaosu i paniki.

Bilans ofiar rośnie do ponad 160 zabitych i blisko tysiąca rannych, a eksperci ostrzegają, że ostateczna liczba może być znacznie wyższa.

Światowa pomoc rusza, by wesprzeć akcję ratunkową; dowiedz się, jak globalne wsparcie może pomóc w obliczu tej humanitarnej katastrofy.