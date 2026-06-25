Już ponad 160 ofiar trzęsienia ziemi i 970 rannych! Świat pędzi na pomoc do centrum horroru

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-06-25 12:52

Niestety, tak, jak można było się domyślać, rośnie bilans ofiar dwóch trzęsień ziemi, które w środowy (24 czerwca) wieczór nawiedziły Wenezuelę. W czwartek rano była mowa o 32 zmarłych, teraz ofiar śmiertelnych jest już ponad 160 i to z pewnością nie koniec. Rannych jest już prawie tysiąc osób. Ten koszmar zmobilizował świat do pomocy. Meksyk, Dominikana, Ekwador, Brazylia, a także USA - między innymi te kraje wysyłają na miejsce swoich ratowników i sprzęt.

Trzęsienia ziemi o gigantycznej skali nawiedziły w środę (24 czerwca) wieczorem Wenezuelę. Według danych amerykańskiej służby geologicznej USGS pierwsze miało magnitudę 7,2, a kolejne - 7,5. W kraju panuje chaos, trwają akcje ratunkowe, przeszukiwane są gruzowiska, ludzie szukają swoich bliskich. "Mogło zginąć od 10 do nawet ponad 100 tys. osób" - głosił komunikat USGS. W czwartek rano mowa była o 32 zmarłych i 700 rannych. Około południa polskiego czasu z Wenezueli napłynęły nowe, dramatyczne informacje. 

Nie żyje już ponad 160 osób. "Ofiar będą tysiące"

W tej chwili liczbę ofiar śmiertelnych określa się na 164. Ponad 970 osób zostało rannych. Te statystyki z pewnością się jednak zmienią. Szczególnie, że wciąż nie ma danych z najbardziej dotkniętego katastrofą stanu La Guaira. "Dziesiątki budynków zawaliło się, a my obecnie prowadzimy bardzo intensywne działania ratownicze, aby uratować tyle istnień ludzkich, ile tylko Bóg pozwoli nam uratować" – powiedziała w wystąpieniu w telewizji państwowej p.o. prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez.

Świat wysyła pomoc do centrum tragedii

Jak podaje agencja Reutera, Rodriguez przekazała również, że początkowy fundusz w wysokości 200 milionów dolarów zostanie utworzony z zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zostanie przeznaczony na odbudowę infrastruktury, szpitali i budynków mieszkalnych. Do Wenezueli jedzie wsparcie. Jak informuje PAP, prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała, że jej kraj kieruje do Wenezueli wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Dominikana ogłosiła wysłanie specjalistycznych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych oraz jednostek reagowania kryzysowego z sił zbrojnych, z kolei prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że jego kraj wyśle 350 ratowników wraz z 50 tonami sprzętu, leków i środków pierwszej potrzeby. Pomoc oferują także Ekwador, Boliwia, Brazylia, Chile, Panama, Urugwaj, a także Stany Zjednoczone.

  • Dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudach 7,2 i 7,5 zdewastowały Wenezuelę, wprowadzając kraj w stan chaosu i paniki.
  • Bilans ofiar rośnie do ponad 160 zabitych i blisko tysiąca rannych, a eksperci ostrzegają, że ostateczna liczba może być znacznie wyższa.
  • Światowa pomoc rusza, by wesprzeć akcję ratunkową; dowiedz się, jak globalne wsparcie może pomóc w obliczu tej humanitarnej katastrofy.
Ratownicy i wolontariusze w kaskach i roboczych ubraniach przeszukują nocą gruzowisko zawalonego budynku po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, szukając ocalałych. Zniszczenia są ogromne, a bilans ofiar rośnie; więcej o tej tragedii przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 33
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
TRZĘSIENIE ZIEMI