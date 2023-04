Kabajewa jest spłukana? Kochanka Putina pokazała się w "taniej" sukience. Są zdjęcia!

Parę tygodni temu świat obiegły sensacyjne wyniki dziennikarskiego śledztwa, przeprowadzonego w temacie Władimira Putina i jego wieloletniej kochanki, Aliny Kabajewej. Rosyjski prezydent z byłą gimnastyczką, nazywaną najbardziej elastyczną kobietą w Rosji, jest już od 15 lat, podobno doczekał się z nią aż czwórki dzieci. Śledztwo portalu Projekt ujawniło między innymi, że Putin kupił dla swojej ukochanej "największy apartament w Rosji", czyli dwukondygnacyjne mieszkanie o powierzchni 2600 m kw., z basenem, salą kinową, patio i lądowiskiem dla śmigłowców na dachu. Dowiedziono też, że para najbardziej lubi spędzać czas w ociekającym złotem pałacu we Wałdaju, w którego rozległych ogrodach dyktator kazał wybudować Kabajewej prywatny dworek.

Kochanka Putina kocha luksusy. Kłopoty w raju?

Sama Kabajewa jest prawdziwą potentatką - obecnie pełni funkcję szefowej rady dyrektorów Narodowej Grupy Medialnej, która jest właścicielem ogromnej części państwowych rosyjskich mediów. Zarabia ok. 9,5 mln zł rocznie, czyli jakieś 15 razy więcej niż Putin. Wygląda jednak na to, że z finansami Kabajewej dzieje się coś złego, albo zwyczajnie postanowiła oszczędzać. W miniony weekend 39-latka była gwiazdą ceremonii zakończenia charytatywnego Festiwalu Gimnastyki Rytmicznej "Alina", który trwał w Soczi. "Dziś nasz festiwal poświęcony jest dziedzictwu kulturowemu Rosji. Literatura rosyjska, muzyka, teatr, balet, malarstwo są własnością nie tylko naszego kraju, ale całego świata i nie można tego zabronić!" - mówiła, cytowana przez portal rosyjskiego dziennika Izwiestija. Jednak szerszym echem niż jej słowa, odbił się jej wygląd.

Alina Kabajewa w taniej sukience. Gdzie się podziała kasa?

Rosyjskie kanały na Telegramie są dosłownie zasypane zdjęciami kochanki Putina, która choć wygląda całkiem dobrze, to ma na sobie czarną, bardzo prostą kreację. Eksperci od mody szybko wyłapali, za ile można kupić tę sukienkę. "Gimnastyczka ma na sobie sukienkę rosyjskiej marki - od czeczeńskich sióstr Eliny i Radimy Bochkaev. Nawiasem mówiąc, Radima swego czasu pracowała jako redaktor ds. urody w Vogue. Cena stroju Aliny jest dość przystępna - kosztował 28 930 rubli" - brzmi wpis na kanale "Babska palarnia". W złotówkach to będzie jakieś 1,4 tys. Jak na iście królewskie życie Kabajewej, jakie prowadzi, ta sukienka jest zwyczajnie tania. Czy to oznacza, że kochanka Putina nie ma już za co kupować drogich ubrań?

