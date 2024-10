i Autor: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP; Shutterstock

General SVR wciąż nadaje

Kabajewa na imprezie u Putina! "Nie będą musieli być mili"

Dawno nie słyszeliśmy nowych plotek o Alinie Kabajewej! Teraz wróciły, oczywiście za sprawą tajemniczego profilu w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb - to właśnie oni obwieścili jesienią, że Putin nie żyje i zastępuje go sobowtór, co oczywiście nie zostało nijak potwierdzone. Teraz piszą, że szykuje się impreza u "nowego Putina", a gościem będzie "najbardziej elastyczna kobieta w Rosji".