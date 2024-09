Nowe plotki o "sobowtórze Putina"! Nie jest dobrze, to kolejny raz

General SVR: "Sobowtór Putina" znowu zachorował, a potem fala chorób dotknęła połowę ludzi na Kremlu. Dziwnym trafem tylko z jednej frakcji walczącej o wpływy

26 października 2023 roku tajemniczy kanał w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, napisał o rzekomej śmierci Władimira Putina. Pogłoski doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Ale General SVR wciąż nadaje. Na stronie pojawiają się doniesienia o tym, że Putina zastępuje sobowtór i są z nim rozmaite problemy, zwłaszcza związane ze zdrowiem. Według tego źródła - dodajmy, że będącego pewną ciekawostką z racji braku jakichkolwiek dowodów na jego wiarygodność - dubler rosyjskiego prezydenta jest chorowity. Wcześniej General SVR pisał o poważnym schorzeniu nerek, potem o kłopotach z chodzeniem. Teraz pojawiły się kolejne doniesienia.

"Obecnie ponad połowa członków „Politbiura 2.0” ma objawy przeziębienia. Teraz Politbiuro debatuje, czy to przypadek, czy dywersja"

"Mężczyzna mianowany prezydentem Rosji i przypominający Władimira Putina czuje się chory od kilku dni. „Prezydent” ma kaszel, katar, ból gardła i stawów. Z tego powodu „Putin” ma lekki harmonogram: albo telefon, albo jedno spotkanie dziennie" - pisał parę dni temu General SVR. A 26 września dodał, że razem z sobowtórem Putina choruje pół Kremla! Między wierszami autorzy tajemniczego profilu sugerują, że może to nie być przypadek. "Obecnie ponad połowa członków „Politbiura 2.0” ma objawy przeziębienia. U kilku zdiagnozowano COVID-19, a u pozostałych testy dały wynik negatywny. Teraz Politbiuro debatuje, czy to przypadek, czy dywersja. Co ciekawe, prawie wszyscy chorzy ludzie należą do tej samej frakcji" - podaje General SVR.

Health Crisis Hits Kremlin: Over Half of 'Politburo 2.0' Members Fall IllDear subscribers and guests of the channel! As of today, more than half of "Politburo 2.0" members have cold symptoms. Several have been diagnosed with COVID-19, while the rest have tested negative. Now,… pic.twitter.com/GCLVopEgVz— generalsvr_en (@generalsvr_en) September 26, 2024

The Illusion of Power: How Russia's Elite Dance Around a Sick Putin DoubleDear subscribers and guests of the channel! The man appointed as the president of #Russia and resembling Vladimir #Putin has been feeling ill for several days. The “president” has a cough, snot, sore… pic.twitter.com/ees7XzXtFw— generalsvr_en (@generalsvr_en) September 25, 2024

