Kamala Harris wypowiedziała słowa ważne dla Polaków. Zaczęła mówić o sojusznikach i Ukrainie

Kamala Harris: "Jako prezydent będę stała mocno przy Ukrainie i naszych sojusznikach z NATO"

Co zrobi Kamala Harris w związku z wojną na Ukrainie, Putinem i Polską, jeśli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych? A co zrobi Donald Trump, jeśli to on wygra? Trump postraszył w lutym, że wcale niekoniecznie będzie bronił nas przed Rosją w razie wojny. Kamala Harris w przemówieniu po oficjalnym przyjęciu nominacji Demokratów na kandydatkę w wyborach też podjęła ten temat. Które z tych słów mogą być istotne dla Polaków? "Trump groził porzuceniem NATO. Zachęcał Putina do inwazji na naszych sojuszników. Powiedział, że Rosja może, cytuję: 'robić, co do cholery tylko zechce'. Pięć dni przed atakiem Rosji na Ukrainę spotkałam się z prezydentem Zełenskim, aby ostrzec go o rosyjskim planie inwazji. Pomogłam zmobilizować globalną odpowiedź ponad 50 krajów w celu obrony przed agresją Putina, a jako prezydent będę stała mocno przy Ukrainie i naszych sojusznikach z NATO" - obiecywała Kamala Harris, co można odnieść oczywiście również do Polski, jako że Polska to jeden z sojuszników USA w NATO.

"Donald Trump porzuci naszych sojuszników, podziwia dyktatorów - i to bardzo. Traktuje naszych przyjaciół jak przeciwników i naszych przeciwników jak przyjaciół"

Kamala Harris i jej ludzie nakreślili wizję Donalda Trumpa poddającego się obcym państwom i rezygnującego łatwo z mocarstwowej, dominującej roli Stanów Zjednoczonych w świecie na rzecz Chin oraz siebie samej walczącej o utrzymanie pozycji USA jako najpotężniejszego kraju świata. "Wybór w listopadzie jest jaskrawy: Ameryka wycofująca się ze świata lub Ameryka przewodząca światu (...) Donald Trump porzuci naszych sojuszników, podziwia dyktatorów - i to bardzo. Traktuje naszych przyjaciół jak przeciwników i naszych przeciwników jak przyjaciół" - mówiła kongresmenka Elissa Slotkin, była oficer CIA ubiegająca się o mandat senatora. "Nie cofamy się, jesteśmy do diabła Stanami Zjednoczonymi Ameryki, my przewodzimy!" - mówiła.

"Te wybory są nie tylko najważniejszymi wyborami naszego życia, są też najważniejszymi wyborami w życiu naszego kraju"

"Drodzy Amerykanie, te wybory są nie tylko najważniejszymi wyborami naszego życia, są też najważniejszymi wyborami w życiu naszego kraju" - mówiła Harris. "W wielu aspektach Donald Trump jest niepoważnym człowiekiem, ale konsekwencje powrotu Donalda Trumpa na Białego Domu są ekstremalnie poważne. Tylko wyobraźcie sobie Donalda Trumpa bez żadnych zabezpieczeń i to, jak użyłby potężnych uprawnień prezydenta Stanów Zjednoczonych: nie po to, by poprawić wasze życie, nie po to, by wzmocnić nasze bezpieczeństwo narodowe, ale by służyć jedynemu klientowi, jakiego kiedykolwiek miał: sobie samemu" - dodała kandydatka Demokratów.

Donald Trump powiedział, że nie będzie bronił europejskich krajów przed Rosją, jeśli nie zapłacą więcej, tylko zachęci Putina do ataku

Kamala Harris mówiąc o Donaldzie Trumpie nawiązała do pamiętnych słów, które wygłosił w lutym tego roku. Podczas wiecu w Karolinie Południowej zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie ujawniając, o kogo chodzi. "Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: 'No cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?' Odpowiedziałem: 'Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić'". Słowa o "zapłaceniu" odnosiły się do faktu, iż nie wszystkie państwa NATO wypełniają finansowe zobowiązania Sojuszu Północnoatlantyckiego, polegające na przeznaczaniu 2 proc. PKB na obronność. Polska akurat te warunki spełnia, wydając na ten cel jeszcze więcej, podobnie wiele innych krajów Sojuszu. Są jednak takie, które przeznaczają na obronność mniej niż 2 proc. PKB.

