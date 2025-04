Wzruszające wyznanie papieża Franciszka. Mówił o szpitalu

Papież Franciszek refleksyjnie o walce o życie. "W tym okresie mojego życia mam wiele wspólnego z wami, drodzy bracia i siostry"

Od 23 marca papież Franciszek przebywa już nie w szpitalu, a w Domu Świętej Marty, gdzie mieszka od początku swojego pontyfikatu. Lekarze podkreślają, że przed Ojcem Świętym jeszcze długa rekonwalescencja, ale czuł się na tyle dobrze, by 6 kwietnia zrobić wiernym niespodziankę i pokazać się w oknie na placu Św. Piotra. "Dobrej niedzieli dla wszystkich, bardzo dziękuję" - powiedział. Nadal miał tak zwaną kaniulę nosową, czyli urządzenie służące do podawania dodatkowego tlenu. Na platformie X papież Franciszek zamieścił osobiste wyznania na temat zmagań z chorobą, która na przełomie lutego i marca niemal pozbawiła go życia. "W tym okresie mojego życia mam wiele wspólnego z wami, drodzy bracia i siostry, którzy jesteście chorzy: doświadczam choroby, słabości, zależności od innych w tak wielu sprawach i potrzebuję ich wsparcia" - napisał Ojciec Święty. W innym wpisie stwierdził: "Sala szpitalna i łoże chorego mogą być również miejscami, w których słyszymy głos Pana mówiącego do nas: 'Oto Ja dokonuję nowej rzeczy, która już się pojawia, czy jej nie dostrzegasz?' (Iz 43,19). W ten sposób odnawiamy i wzmacniamy naszą wiarę".

Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego, walczył o życie. 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli

Papież Franciszek 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli, gdzie przebywał od 14 lutego najpierw z zapaleniem oskrzeli, a potem płuc. Wcześniej pokazał się wiernym w szpitalnym oknie, unosząc kciuk do góry i słabym głosem dziękując za wsparcie, potem machał do ludzi z samochodu. Był wtedy widziany publicznie po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia hospitalizacji. Jak pamiętamy, Ojciec Święty w szpitalu toczył walkę o życie. Na przełomie lutego i marca stan Franciszka medycy określali jako krytyczny z powodu obustronnego zapalenia płuc i kryzysów oddechowych. W pewnym momencie ogłoszono nawet, że "zdecydują najbliższe godziny". Od 8 marca informowano o stopniowym poprawianiu się stanu zdrowia papieża.

