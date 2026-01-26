Kangury nagle wskoczyły między rowerzystów! Szok na wyścigu

Kangury wskoczyły między uczestników wyścigu rowerowego. Są ranni, jeden kangur nie żyje

Do tych szokujących wydarzeń doszło podczas finałowego etapu Tour Down Under, prestiżowego wyścigu kolarskiego otwierającego sezon. W australijskich Adelaide Hills na trasę wtargnęły między zawodników… dwa kangury, powodując kraksę w peletonie i eliminując kilku zawodników z dalszej rywalizacji. Nagrania z wyścigu, które obiegły media społecznościowe i portale informacyjne, pokazują moment, w którym pierwszy kangur wskakuje na trasę około 100 kilometrów przed metą 170-kilometrowego etapu. Zwierzę wpada w lidera wyścigu, wywołując chaos w peletonie jadącym z prędkością sięgającą 50 km/h. Kilkanaście sekund później na drodze pojawia się drugi kangur, pogarszając i tak już fatalną sytuację. Zawodnicy nie kryli zaskoczenia. Część z nich relacjonowała, że zwierzęta „rzuciły się wprost pod koła”, jakby nie miały żadnego instynktu samozachowawczego. Równie zaskoczeni byli komentatorzy transmisji na żywo: „O, kangur! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem”.

Do zdarzenia doszło w dodatku podczas najtrudniejszego etapu całego wyścigu – z ostrymi podjazdami w pagórkowatym terenie Adelaide Hills i temperaturą przekraczającą tam obecnie 38 stopni Celsjusza. Mimo kraksy wyścig nie został przerwany. Kilku zawodników musiało się jednak wycofać z powodu obrażeń. Jeden z kangurów odniósł poważne urazy i został uśpiony przez służby weterynaryjne, drugi zdołał uciec w busz. Australijski kolarz Jay Vine, który ucierpiał w kraksie, wyszedł z niej bez poważniejszych obrażeń. Po wyścigu skomentował sprawę bez złudzeń: „Zawsze mówię, że najbardziej niebezpieczną rzeczą w Australii są kangury. Czekają w krzakach, aż nie masz już szans zahamować, i wtedy wyskakują. Dziś mieliśmy tego dowód”. Vine opisał, że jeden z kangurów zachowywał się chaotycznie, zmieniając kierunek tuż przed zderzeniem.

Only in the Tour Down Under: Race leader Jay Vine and a few other of the world's best cyclists have been taken down by a kangaroo after it hopped into the peloton. pic.twitter.com/IbwAdtclhg— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 25, 2026

