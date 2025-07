Tragiczny bilans katastrofy kolejowej w Badenii-Wirtembergii. Ile osób zginęło?

W niedzielę, 27 lipca, doszło do tragicznej katastrofy kolejowej w Badenii-Wirtembergii, na południowym zachodzie Niemiec. Na miejscu tragedii trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują dostać się do pasażerów uwięzionych w wagonach. Pociągiem podróżowało ok. 100 osób. Gazeta "Schabische Zeitung" podaje, że zginęły co najmniej trzy osoby, a co najmniej 34 zostały ranne. Służby ratunkowe natychmiast rozpoczęły akcję na miejscu zdarzenia, aby udzielić pomocy poszkodowanym i zabezpieczyć teren. Liczba ofiar śmiertelnych nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jednak wiadomo, że sytuacja jest poważna.

Szczegóły wypadku: Wykolejenie pociągu regionalnego Deutsche Bahn. Co wiemy?

Do wykolejenia pociągu doszło około godziny 18:00 w Badenii-Wirtembergii, niedaleko miejscowości Riedlingen. Jak podaje dziennik „Bild”, dwa wagony pociągu regionalnego należącego do Deutsche Bahn wypadły z torów. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się około 100 osób. Na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach widać wykolejone wagony i służby ratunkowe, które starają się dotrzeć do pasażerów. Przyczyny wykolejenia pociągu na razie nie są znane. Trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności tragedii.

Akcja ratunkowa i relacje świadków z miejsca zdarzenia. Jak wyglądała pomoc poszkodowanym?

Po wykolejeniu pociągu regionalnego w Badenii-Wirtembergii na miejsce natychmiast skierowano liczne zespoły ratunkowe. Strażacy, ratownicy medyczni i policja pracowali wspólnie, aby jak najszybciej dotrzeć do uwięzionych w wagonach pasażerów. Akcja ratunkowa była utrudniona ze względu na uszkodzenia wagonów i trudny dostęp do niektórych poszkodowanych. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że na miejscu panował chaos i przerażenie. „To był straszny widok, ludzie krzyczeli i płakali” – mówi jeden z pasażerów, który cudem uniknął poważniejszych obrażeń. Służby medyczne udzielały pierwszej pomocy rannym na miejscu, a następnie transportowały ich do szpitali w okolicy.

Przyczyny katastrofy: Co spowodowało wykolejenie pociągu w Niemczech?

Przyczyny katastrofy kolejowej w Badenii-Wirtembergii są na razie nieznane. Specjalna komisja powołana przez Deutsche Bahn oraz lokalne władze prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do wykolejenia pociągu. Eksperci badają stan techniczny torów, wagonów oraz analizują zapisy z czarnych skrzynek. Nie wyklucza się żadnej z hipotez – od awarii technicznej, przez błąd ludzki, po sabotaż. Lokalne media spekulują również o możliwym wpływie ekstremalnych warunków pogodowych, które w ostatnich dniach nawiedziły region. Ważne jest, aby poczekać na oficjalne wyniki dochodzenia, zanim wyciągnie się ostateczne wnioski.

