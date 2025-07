Katastrofa kolejowa w Niemczech! Zabici i wielu rannych. Powodem burze?

Katastrofa kolejowa w Badenii-Wirtembergii. Trzy ofiary, 50 rannych. Powodem burze i ulewy?

Co najmniej trzy osoby zginęły, a rannych około 50 osób, w tym 25 ciężko. To bilans katastrofy kolejowej, do której doszło wczoraj, w niedzielę 27 lipca w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie Niemiec. Jak informują policja w Stuttgarcie i lokalna straż pożarna poinformowały, że około godziny 18 w pobliżu miejscowości Riedlingen, 100 kilometrów na południe od Stuttgartu, zderzyły się ze sobą i wykoleiły dwa wagony pociągu regionalnego Deutsche Bahn. Pociąg jechał z Sigmaringen do miasta Ulm, podróżowało nim około 100 osób. Akcja ratownicza była utrudniona. Padał deszcz, przez region przechodziły burze, a teren, w którym doszło do wypadku, jest trudno dostępny.

Po południu w niedzielę w tej części Niemiec spadło od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy

Jak mogło dojść do tragedii? Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku były najprawdopodobniej silne ulewy i burze, które mogły spowodować osunięcia ziemi pod torami. Według agencji dpa po południu w niedzielę w tej części Niemiec spadło od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. "Padało tu tak mocno, że nie możemy wykluczyć, iż silny deszcz, a następnie osunięcie się ziemi mogły doprowadzić do wypadku" - powiedział szef MSW Badenii-Wirtembergii Thomas Strobl. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odniósł się do tragedii, mówiąc, że jest „głęboko wstrząśnięty” i wyraził „współczucie ofiarom i ich bliskim”. „Jestem w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem transportu, których poprosiłem o zapewnienie ekipom ratowniczym wszelkich niezbędnych środków” – napisał niemiecki polityk na portalu społecznościowym X. Jak przypomina AFP, do najtragiczniejszej katastrofy kolejowej w Niemczech doszło w 1998 roku, kiedy to Eschede w Dolnej Saksonii wykoleił się pociąg ekspresowy. Zginęło wtedy 101 osób.

❗️🚆🇩🇪 - On July 27, 2025, a passenger train derailment in southwestern Germany near Riedlingen and Munderkingen, close to the borders of France and Switzerland, resulted in three deaths and numerous serious injuries. The train, carrying approximately 100 passengers on a 90 km… pic.twitter.com/lSWarzmrWa— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 27, 2025

