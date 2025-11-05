Katastrofa samolotu tuż po starcie! Uderzył w budynki, nie żyje siedem osób!

Samolot transportowy UPS rozbił się w Louisville w Kentucky, tuż po starcie.

W katastrofie zginęło co najmniej siedem osób, w tym cała załoga i osoby na ziemi.

Tragedia wywołała ogromny pożar, a przyczyna wypadku pozostaje nieznana.

Świadkowie tragedii mówią o potężnej eksplozji i kłębach czarnego dymu, unoszących się przez długi czas nad okolicą. Do wielkiej tragedii doszło we wtorek, 4 listopada, gdy samolot transportowy UPS rozbił się niemal tuż po starcie z lotniska w Louisville w stanie Kentucky. Jak podaje między innymi "New York Times", zginęło co najmniej siedem osób, a rannych zostało co najmniej jedenaście.

Katastrofa lotnicza w USA. Nie żyje co najmniej siedem osób

Gubernator stanu Kentucky Andy Beshear poinformował, że samolot, na pokładzie którego znajdowało się trzech członków załogi, uderzył w budynki dwóch firm w pobliżu międzynarodowego lotniska Louisville im. Muhammada Alego i że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć. Burmistrz Louisville Craig Greenberg przekazał natomiast, że prócz całej załogi zginęły jeszcze cztery osoby, które znajdowały się na ziemi.

Katastrofa lotnicza w USA. Co było przyczyną tragedii?

"NYT" ustalił, że lot UPS 2976, McDonnell Douglas MD-11 lecący do Honolulu, wystartował o godz. 17.14 lokalnego czasu i wzniósł się na wysokość ok. 53 metrów, po czym gwałtownie zniżył lot. Przewoził ok. 145 000 litrów paliwa lotniczego. Samolot eksplodował, zamieniając się w kulę ognia. Reakcja służb była natychmiastowa, a mieszkańców okolic wezwano do tego, by pozamykali okna, drzwi i nie wychodzili z domów. Pożar, spowodowany przez katastrofę, był gaszony przez setki strażaków do późnych godzin nocnych. Na razie nie jest jeszcze znana przyczyna tragedii.