Panika na Kremlu! Bliscy Putina chcą go pożegnać! To kwestia dni?

Włochy. Co najmniej 20 ofiar katastrofy autobusu

Katastrofa autobusu w miejscowości Mestre na północy Włoch. Zginęło co najmniej 20 osób, jest wielu rannych. Informację podały agencje Ansa i Reuters, powołując się na miejscowe służby. Do tragedii doszło we wtorek (3 października) wieczorem. Autokar spadł z wiaduktu na dużej wysokości w pobliżu torów kolejowych. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to autobus liniowy, czy autokar turystyczny.

Więcej informacji wkrótce.

Pruł przez miasto. 265 pkt karnych i dwie kolizje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.