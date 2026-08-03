Ogromne pożary trawią USA! Waszyngton z nakazem wielkiej ewakuacji

Stan Waszyngton w ogniu. Pożar w rejonie Spokane niszczy wszystko na swojej drodze

Sytuacja na zachodzie Stanów Zjednoczonych jest krytyczna! W okolicach miasta Spokane w stanie Waszyngton szaleją potężne pożary. Główne zagrożenie to połączone trzy pożary znane jako Spokane Complex Fire, który strawił już obszar blisko 2180 hektarów. Do tej pory strażakom nie udało się powstrzymać postępującego żywiołu na żadnym z odcinków.

Z informacji BC News wynika, że władze lokalne jeszcze nie wiedzą, ile spośród ponad 600 spalonych budynków to domy mieszkalne, a ile szkoły czy zakłady pracy.

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Spokane Complex Fire najpotężniejszym pożarem w USA. Donald Trump deklaruje pomoc

Służby ratunkowe zarządziły natychmiastową ewakuację około 60 tysięcy osób. Z myślą o poszkodowanych przygotowano specjalne ośrodki tymczasowego pobytu. Senator Maria Cantwell zaznaczyła, że Spokane Complex Fire jest teraz najgroźniejszym pożarem w całych Stanach Zjednoczonych.

Komunikaty wydawane przez Krajową Służbę Pogodową (NWS) nie pozostawiają złudzeń - wiatr wiejący z prędkością sięgającą 56 kilometrów na godzinę przy skrajnie niskiej wilgotności sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Gubernator Bob Ferguson podjął decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego i poinformował o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem, który zapewnił o wsparciu dla ofiar katastrofy. Lokalne władze złożyły już wniosek do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) o pilną pomoc i pracują nad dokumentacją potrzebną do pozyskania środków na późniejszą odbudowę spalonych budynków.

Komisarz do spraw gruntów publicznych Dave Upthegrove podał, że obecnie w stanie Waszyngton szaleje 15 potężnych pożarów, które pochłonęły łącznie ponad 101 tysięcy hektarów terenu. Kryzys uderza też w osoby mieszkające poza strefami objętymi nakazem ewakuacji. Portal PowerOutage.us zaraportował, że w niedzielę niemal 12 tysięcy gospodarstw domowych i firm zostało odciętych od dostaw energii elektrycznej. Ratownicy wciąż walczą z czasem i potężnymi płomieniami. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.

WATCH: Buildings engulfed in flames as the Old Trails Fire sweeps through Spokane County, Washington. Over 3,000 acres have burned, with more than 5,000 homes under threat. pic.twitter.com/7faiIHmI2p— Scope Report (@ScopeReport_) August 2, 2026

🇺🇸 UPDATE — The Old Trails Fire near Spokane, Washington has exploded to roughly 3,500 acres and pushed into the city itself, in what The Spokesman-Review is calling one of the worst natural disasters in Spokane's history. Driven by 35–45 mph wind gusts and single-digit humidity,… pic.twitter.com/UNhsl7b9W0— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 2, 2026

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