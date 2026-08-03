Ogromne pożary trawią USA! Waszyngton z nakazem wielkiej ewakuacji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-03 12:00

Dramatyczna walka z żywiołem w amerykańskim stanie Waszyngton! Ogień szalejący w rejonie miasta Spokane strawił już przeszło 600 budynków, swoje domy musiało opuścić blisko 60 tysięcy osób. Strażacy wciąż nie potrafią przejąć kontroli nad płomieniami, których rozprzestrzenianie napędza porywisty wiatr i brak opadów. Władze stanowe wprowadziły stan wyjątkowy, apelując o natychmiastowe wsparcie z budżetu federalnego.

Stan Waszyngton w ogniu. Pożar w rejonie Spokane niszczy wszystko na swojej drodze

Sytuacja na zachodzie Stanów Zjednoczonych jest krytyczna! W okolicach miasta Spokane w stanie Waszyngton szaleją potężne pożary. Główne zagrożenie to połączone trzy pożary znane jako Spokane Complex Fire, który strawił już obszar blisko 2180 hektarów. Do tej pory strażakom nie udało się powstrzymać postępującego żywiołu na żadnym z odcinków.

Z informacji BC News wynika, że władze lokalne jeszcze nie wiedzą, ile spośród ponad 600 spalonych budynków to domy mieszkalne, a ile szkoły czy zakłady pracy.

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Spokane Complex Fire najpotężniejszym pożarem w USA. Donald Trump deklaruje pomoc

Służby ratunkowe zarządziły natychmiastową ewakuację około 60 tysięcy osób. Z myślą o poszkodowanych przygotowano specjalne ośrodki tymczasowego pobytu. Senator Maria Cantwell zaznaczyła, że Spokane Complex Fire jest teraz najgroźniejszym pożarem w całych Stanach Zjednoczonych.

Komunikaty wydawane przez Krajową Służbę Pogodową (NWS) nie pozostawiają złudzeń - wiatr wiejący z prędkością sięgającą 56 kilometrów na godzinę przy skrajnie niskiej wilgotności sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Gubernator Bob Ferguson podjął decyzję o ogłoszeniu stanu wyjątkowego i poinformował o rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem, który zapewnił o wsparciu dla ofiar katastrofy. Lokalne władze złożyły już wniosek do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) o pilną pomoc i pracują nad dokumentacją potrzebną do pozyskania środków na późniejszą odbudowę spalonych budynków.

Komisarz do spraw gruntów publicznych Dave Upthegrove podał, że obecnie w stanie Waszyngton szaleje 15 potężnych pożarów, które pochłonęły łącznie ponad 101 tysięcy hektarów terenu. Kryzys uderza też w osoby mieszkające poza strefami objętymi nakazem ewakuacji. Portal PowerOutage.us zaraportował, że w niedzielę niemal 12 tysięcy gospodarstw domowych i firm zostało odciętych od dostaw energii elektrycznej. Ratownicy wciąż walczą z czasem i potężnymi płomieniami. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.

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WASZYNGTON
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