Kate i Williamowi brakuje jednej osoby! Można być zaskoczonym

Zdawałoby się, że księżnej Kate i księciu Williamowi nie brak na tym świecie niczego. Kate wydaje się wracać do zdrowia po niepokojącej nowotworowej diagnozie ujawnionej wiosną, ich małżeństwo wydaje się jedynie umocnione ostatnimi dramatami, dzieci rosną jak na drożdżach... A jednak - poza idealnym zdrowiem, którego wszyscy teraz życzą Kate, jest coś jeszcze, czego pilnie potrzebują książęta Cambridge. A właściwie ktoś. Księżnej Kate i księciu Williamowi brak jednej osoby! O kogo chodzi? Otóż książęca para poszukuje nowego pracownika do swojego zespołu. Sprawdź, czy się nadajesz!

Księżna Kate i książę William poszukują zastępcy prywatnego sekretarza ds. Walii i Wielkiej Brytanii

Księżna Kate i książę William poszukują zastępcy prywatnego sekretarza ds. Walii i Wielkiej Brytanii. "To ekscytująca okazja, aby dołączyć do oddanego zespołu Pałacu Kensington" - zapewniają w specjalnym ogłoszeniu z ofertą pracy. Nowy pracownik brytyjskiej rodziny królewskiej "będzie kierował planowaniem i realizacją większości działań publicznych Ich Wysokości w Walii, Szkocji i Irlandii Północnej oraz przyczyni się do opracowania strategii domu królewskiego mającej na celu maksymalizację wpływu we wszystkich krajach wchodzących w skład Wielkiej Brytanii, przy ze szczególnym uwzględnieniem Walii".

"Niezbędna jest komunikatywna znajomość języka walijskiego, pożądana jest także biegła znajomość języka walijskiego w mowie i piśmie"

Niezbędne umiejętności to nade wszystko znajomość języka walijskiego. "Ta rola wymaga doskonałych umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych, a także sprawdzonej umiejętności budowania produktywnych relacji z szeroką gamą osób i instytucji. Powinieneś mieć aktywne, praktyczne podejście, pracując w małym i zwinnym zespole, a także silne zrozumienie walijskich społeczności, spraw, rządu i biznesu. Niezbędna jest komunikatywna znajomość języka walijskiego, pożądana jest także biegła znajomość języka walijskiego w mowie i piśmie" - piszą Kate i William.

