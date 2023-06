Kevin Costner został bezdomnym?! "Walczy z żoną o miliony i się rozwodzi"

Kevin Costner stał się bezdomnym! Jego żona złożyła wniosek o rozwód i odmówiła wyprowadzki wbrew zapisowi w intercyzie

Jak to możliwe, że dwukrotny laureat Oscara i jeden z największych gwiazdorów Hollywood wart 250 milionów dolarów nie ma dachu nad głową?! Wszystko przez koszmarny rozwód Kevina Costnera (68 l.) i Christine Baumgartner (49 l.), który zamienił się mimo podpisanej intercyzy w wielką batalię prawną. Była modelka i projektantka torebek złożyła wniosek o rozwód 1 maja, podając jako powód "różnice nie do pogodzenia". Para pobrała się z 2004 roku, ma trójkę dzieci w wieku 12, 14 i 15 lat. Oboje chcą dzielonej opieki nad nimi, jednak w kwestii majątku nie ma między niemal byłymi małżonkami zgody. Jak pisze "Daily Mail", kobieta wbrew podpisanej przez siebie intercyzie nie zamierza wyprowadzić się z wartego 145 milionów dolarów domu, który Kevin Costner zakupił w kalifornijskiej Carpinterii na długo przed ślubem, w 1988 roku.

"Byłem kiedyś żonaty, a teraz jestem bezdomny i nie mogę mieszkać we własnym domu"

Po prostu Christine Bamugartner odmówiła wyjścia, ponadto opłaciła prawników z karty kredytowej męża nie informując go o tym. "To dla mnie zaskakujące i bolesne. Byłem kiedyś żonaty, a teraz jestem bezdomny i nie mogę mieszkać we własnym domu" - deklaruje Kevin Costner. Co teraz będzie? Sprawa jest w toku. Według "Daily Mail" gwiazdor "Tańczącego z wilkami" kontynuuje walkę z prawie byłą żoną i póki co nie ma gdzie się podziać!

