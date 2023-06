Kierowca nie zauważył lawety. Zrobił autem skok jak Adam Małysz! WIDEO

Jechał drogą i nie zauważył lawety. Po chwili wykonał autem nieprawdopodobny skok!

Policyjna kamera przypadkiem uchwyciła nieprawdopodobny wypadek w Stanach Zjednoczonych! Film zdobywa coraz większą popularność w mediach społecznościowych i będzie zapewne hitem Youtube. Co na nim widzimy? Film kręcony jest przez policjanta przy drodze w stanie Georgia. Policjanci przyjechali do jakiegoś zdarzenia drogowego. Widzimy lawetę i pojazdy na sygnale, ludzi stojących na poboczu. Film ma najprawdopodobniej udokumentować działania policji związane z jakimś wypadkiem. Ale w pewnym momencie wydarza się coś, co odwraca uwagę wszystkich od tego pierwszego zdarzenia! Boczną drogą, przy której stoi zaparkowana laweta, nagle nadjeżdża samochód osobowy. Jego kierowca najwyraźniej nie zauważa tej lawety. Co było potem?

Kierowca z Georgii wykonał skok jak na rondzie w Rąbieniu

Ciemna osobówka wjechała prosto na najazd lawety, ale kierowca nie miał żadnych szans na niej wyhamować. Samochód przeskoczył nad kabiną lawety i wykonał brawurowy skok, a potem wylądował na jezdni. Film kończy się właśnie w tym momencie, wcześniej policjanci biegli w stronę rozbitego pojazdu. Ta sytuacja może nam przypominać o nieco podobnym zdarzeniu z Polski. Chodzi o pamiętny skok 41-latka przez rondo w Rąbieniu. W 2020 roku Suzuki wystrzeliło w powietrze, przefruwając nad przegapionym przez kierowcę rondem i wylądowało na terenie miejscowej parafii, a film z monitoringu pokazujący to wydarzenie był ogromnie popularny.

@TheJackCochran @Ranting_Monkey @ClonedDaxhere is a clearer version of the car jump Car Launches Off Tow Truck Ramp in Lowndes County, Georgia https://t.co/yNYVrU719l via @YouTube— EVL1 (@EvL_1) June 1, 2023

