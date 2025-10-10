Kijów odcięty od prądu, wybuchy i pożary. Wielki atak Putina

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-10-10 7:54

Trzy czwarte Kijowa bez prądu! Po nocnym ataku rosyjskich wojsk ogromna część stolicy Ukrainy pogrążyła się w ciemnościach. W mediach społecznościowych widać filmy pokazujące kijowski blackout. Teraz, gdy już się rozwidniło, widać też zniszczenia, jakie poczynił kolejny nalot Putina. Władze lokalne mówią o ośmiu rannych w Kijowie. W obwodzie zaporoskim zginęło 7-letnie dziecko.

Autor: Shutterstock

Kijów odcięty od prądu, blackout w stolicy Ukrainy po kolejnym ataku rosyjskich wojsk

Minionej nocy, z 9 na 10 października stolica Ukrainy pogrążyła się w ciemnościach. Po drugiej w nocy naszego czasu rosyjskie wojska zaczęły kolejny ostrzał, atakowano także Kijów, choć nie tylko. Jak poinformował szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow, w wyniku ataku na Zaporożu zginął siedmioletni chłopiec, a trzy osoby zostały ranne. Atak był częścią serii uderzeń, które według ukraińskiego lotnictwa przeprowadzono przy użyciu pocisków balistycznych i dronów. W stolicy Ukrainy rannych zostało osiem osób, z czego pięć trafiło do szpitala - poinformował mer miasta Witalij Kliczko na platformie społecznościowej Telegram. Wschodnia część miasta, obejmująca lewy brzeg Kijowa, pozostała bez prądu, a mieszkańcy zgłaszają także problemy z dostępem do wody.

Minister energetyki poinformowała, żw atak był zmasowany i wymierzony w obiekty energetyczne

Szef wojskowej administracji Kijowa, Tymur Tkaczenko, dodał, że w wyniku uderzenia dronów doszło do pożaru w jednym z budynków mieszkalnych w dzielnicy Peczerskiej. Minister energetyki Ukrainy, Switłana Hrynczuk, na Facebooku poinformowała, iż atak był zmasowany i wymierzony w obiekty energetyczne kraju. Nie ma jeszcze komunikatu od Wołodymyra Zełenskiego. Poprzedni wpis pochodzi z dnia wczorajszego. Oto jego fragment: "Ukraina kontratakuje precyzyjnymi, ukierunkowanymi atakami i, w przeciwieństwie do Rosji, dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć. Pokój, oczywiście. Nie prowadzimy wojny dla samej wojny, jak Rosja. Nawet Hamas wykazuje się zmysłem do zawierania umów, ale nie Putin. Na razie. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy warunki, by zmusić Rosję do pokoju. I to się stanie".

Trump dogaduje się z Putinem? Ukraina pod presją | Zdaniem Super Expressu
14 zdjęć
BLACKOUT
KIJÓW
WOJNA NA UKRAINIE