Kijów odcięty od prądu, wybuchy i pożary. Wielki atak Putina

Kijów odcięty od prądu, blackout w stolicy Ukrainy po kolejnym ataku rosyjskich wojsk

Minionej nocy, z 9 na 10 października stolica Ukrainy pogrążyła się w ciemnościach. Po drugiej w nocy naszego czasu rosyjskie wojska zaczęły kolejny ostrzał, atakowano także Kijów, choć nie tylko. Jak poinformował szef wojskowych władz obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow, w wyniku ataku na Zaporożu zginął siedmioletni chłopiec, a trzy osoby zostały ranne. Atak był częścią serii uderzeń, które według ukraińskiego lotnictwa przeprowadzono przy użyciu pocisków balistycznych i dronów. W stolicy Ukrainy rannych zostało osiem osób, z czego pięć trafiło do szpitala - poinformował mer miasta Witalij Kliczko na platformie społecznościowej Telegram. Wschodnia część miasta, obejmująca lewy brzeg Kijowa, pozostała bez prądu, a mieszkańcy zgłaszają także problemy z dostępem do wody.

Minister energetyki poinformowała, żw atak był zmasowany i wymierzony w obiekty energetyczne

Szef wojskowej administracji Kijowa, Tymur Tkaczenko, dodał, że w wyniku uderzenia dronów doszło do pożaru w jednym z budynków mieszkalnych w dzielnicy Peczerskiej. Minister energetyki Ukrainy, Switłana Hrynczuk, na Facebooku poinformowała, iż atak był zmasowany i wymierzony w obiekty energetyczne kraju. Nie ma jeszcze komunikatu od Wołodymyra Zełenskiego. Poprzedni wpis pochodzi z dnia wczorajszego. Oto jego fragment: "Ukraina kontratakuje precyzyjnymi, ukierunkowanymi atakami i, w przeciwieństwie do Rosji, dokładnie wiemy, co chcemy osiągnąć. Pokój, oczywiście. Nie prowadzimy wojny dla samej wojny, jak Rosja. Nawet Hamas wykazuje się zmysłem do zawierania umów, ale nie Putin. Na razie. Wspólnie z naszymi partnerami tworzymy warunki, by zmusić Rosję do pokoju. I to się stanie".

‼️ 73% of Kyiv is in blackout after Russia’s drone attack. The drones flew just 200 meters above the city. This is the moment the electricity went out.👉 Now: Russian refineries must burn. pic.twitter.com/6cj9xhUN3u— Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 10, 2025

Kyiv is in a total blackout after Russia's attack on energy infrastructure. All night the capital has been bombarded with drones and ballistic missiles. At least 8 people were injured, 5 of them were hospitalised.Imagine any other European capital to plunge in such darkness. pic.twitter.com/cbIwwS3L11— Kyiv. The City of Courage (@Kyiv) October 10, 2025