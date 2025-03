Kim Dzong Un szykuje broń na USA! "Ogromna łódź"

Kim Dzong Un zbudował wielki okręt podwodny. Będzie mógł zaatakować USA bronią jądrową

Kim Dzong Un rozbudowuje swój arsenał i chwali się światu! A świat zastanawia się, skąd on wziął na to wszystko pieniądze i niektórzy mają co do tego pewne podejrzenia. Jedno jest pewne - północnokoreański dyktator wizytował fabrykę, w której właśnie kończona jest łódź podwodna zdolna do przenoszenia dziesięciu pocisków z bronią nuklearną naraz. W sobotę, 8 marca wizytę Kima pokazały reżimowe media, nazywając jednostkę "strategicznym okrętem podwodnym z napędem nuklearnym". Cytowany przez Daily Mail Moon Keun-sik, południowokoreański ekspert ds. okrętów podwodnych z Uniwersytetu Hanyang w Seulu, uważa, że okręt dyktatora może przenosić około 10 pocisków, a użycie wyrażenia "strategiczne pociski kierowane" wskazuje na to, iż łódź podwodna ​​będzie transportować pociski nuklearne. "Byłoby to absolutnie groźne dla nas i USA" — stwierdził naukowiec i dodał, że jego zdaniem Kim Dzong Un mógł otrzymać pomoc ze strony Putina, by móc zbudować coś takiego w swoim zacofanym i biednym kraju.

Kim Dzong Un zagroził, że odpali broń nuklearną, jeśli "wrogowie spróbują użyć siły", a jego kraj stanie się "supermocarstwem wojskowym i potęgą nuklearną"

Kim Dzong Un od wybuchu wojny na Ukrainie nasilił swoją wojenną retorykę, grozi też bronią jądrową. "Za każdym razem, gdy przedstawiałem nasze stanowisko w sprawie użycia siły militarnej, wyraźnie i konsekwentnie używałem zastrzeżenia "jeśli": "jeśli" wrogowie spróbują użyć siły przeciwko naszemu krajowi, nasze wojsko bez wahania użyje całej swojej siły ofensywnej" - tak powiedział Kim Dzong Un podczas wizyty na Uniwersytecie Obrony Narodowej swojego imienia. Jak dodał, "nie wyklucza to użycia broni nuklearnej", a Pjongjang "przyspiesza" dążenie do stania się "supermocarstwem wojskowym i potęgą nuklearną". W maju dyktator straszył: "Aby sprostać niestabilności strategicznej w regionie i na całym świecie spowodowanej jednostronnym działaniem USA, jesteśmy zmuszeni rozważyć niezbędne posunięcia na rzecz poprawy ogólnego odstraszania nuklearnego".

North Korean leader Kim Jong Un inspected a nuclear-powered submarine project, state media reportedThe visit, with no disclosed date or location, aligns with Pyongyang’s push to strengthen its navy https://t.co/KEUaxBiMa5 pic.twitter.com/PtQHxao5L1— Anadolu English (@anadoluagency) March 9, 2025

