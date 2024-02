Kim Dzong Un wydał rozkaz przygotowań do wojny. "Najważniejsza kwestia"

Putin wzywa do stworzenia "strefy zdemilitaryzowanej". Gdzie chce ją utworzyć?

Kim Dzong Un nakazał "intensyfikację przygotowań wojennych". Wcześniej groził, że użyje broni jądrowej

Kim Dzong Un nasila swoją retorykę wojenną i zacieśnia współpracę z Władimirem Putinem. Północnokoreański dyktator już wcześniej mówił o tym, że szykuje się do konfliktu, a w grudniu 2023 roku dyktator stwierdził, że nie zawaha się przeprowadzić ataku atomowego, jeśli "wróg" sprowokuje go za pomocą broni nuklearnej. Teraz Kim wygłosił przemówienie, w którym ponownie podniósł kwestię "przygotowań wojennych". Jak podała 2 lutego Koreańska Centralna Agencja Informacyjna (KCNA), tyran nakazał modernizację marynarki wojennej, mówiąc, że "jest to najważniejsza kwestia dla niezawodnej obrony suwerenności morskiej kraju i intensyfikacji przygotowań wojennych". W Korei Północnej realizowany jest pięcioletni plan "obrony narodowej", rozpoczęty w 2021 roku i obejmujący rozwój atomowych okrętów podwodnych.

Władimir Putin niebawem pojedzie do Korei Północnej. Ukraiński wywiad wojskowy ogłosił, że wie, czego będą dotyczyć rozmowy z Kim Dzong Unem

Władimir Putin coraz bardziej zacieśnia współpracę z Kim Dzong Unem. Wcześniej to północnokoreański dyktator był w Moskwie, a do Pjongjangu wysłano tylko ministra obrony Siergieja Szojgu z delegacją. Teraz do Korei Północnej ma się wybrać osobiście Władimir Putin. Taką informację podały zarówno Radio Swoboda, jak i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wiemy, o czym chce rozmawiać Władimir Putin z Kim Dzong Unem podczas tej wizyty - ogłosił Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany przez Interfax-Ukraina. Wcześniej brytyjski Guardian informował o tym, że północnokoreański dyktator dozbraja Putina pociskami, teraz strona ukraińska ogłasza, że także Putin dozbraja Kima. Według Budanowa rosyjski przywódca będzie rozmawiać nie tylko o zwiększeniu dostaw uzbrojenia z Pjongjangu, ale i o przekazywaniu Kimowi technologii wojskowych, a konkretnie rakietowych.