Kim Kardashian jest już wolna! Gwiazda o wielkiej pupie szuka miłości

Kim Kardashian jest już wolna! Wszyscy wielbiciele mają teraz szansę. Gwiazda chciała wielkiej miłości i piątego dziecka z Odellem Corneliousem Beckhamem Juniorem, ale nic z tego nie wyszło

Ona jest już do wzięcia! Jak plotkuje magazyn Life and Style, 31-letni Odell Cornelious Beckham Jr. to już przeszłość w życiu Kim Kardashian (44 l.). Według najnowszych doniesień dziennikarzy z USA, Kim początkowo rozważała nawet spłodzenie swojego piątego dziecka ze skrzydłowym futbolu amerykańskiego, ale w ostatnich dniach coś musiało pójść zdecydowanie nie tak. Kim podobno „spodobał się pomysł” posiadania piątego dziecka z Odellem, ale „już się nie widują”. A przecież dopiero co pokazali się jako para na gali oscarowej oraz na afterparty u Beyonce i Jaya-Z!

Kim Kardashian i Odell Beckham Jr. Historia miłości ze skandalem w tle

Jeszcze w zeszłym roku amerykańskie media zaczęły przebąkiwać, że nowym wybrankiem amerykańskiej bizneswoman i gwiazdy reality show może być Odell Beckham Jr. (31 l.), sportowiec uprawiający futbol amerykański, skrzydłowy Baltimore Ravens. "Zainteresowali się sobą i znajomość dość szybko przerodziła się we flirt. Umawiają się, ale to nadal dość luźna relacja" - zdradzał dziennikarzom US Weekly tajemniczy "znajomy pary". „Mimo, że nie są jeszcze bardzo zaangażowani, Kim zwykle umawia się z jednym facetem na raz, więc nie spotyka się obecnie z nikim innym” – dodawało źródło. O romansie Kim było dość cicho, prawdopodobnie dlatego, że Odell Beckham Jr. wcześniej spotykał się z Khloe Kardashian i Kim chciała uniknąć medialnej awantury wokół tego faktu, choć Khloe to już przeszłość od 2016 roku, jednak mało prawdopodobne, by sportowiec i Kim nie poznali się wówczas. Może właśnie to zabiło tę miłość?

Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, pn jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski.

Kim Kardashian SPLITS from Odell Beckham Jr after fleeting six month romance: 'They're not seeing each other anymore' https://t.co/Mo85lLDWKo pic.twitter.com/gxc14hDwTJ— Daily Mail Online (@MailOnline) March 24, 2024

