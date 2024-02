Wielka tajemnica Kim Kardashian ujawniona! Nie zgadniesz, z kim się spotyka

Kim Kardashian spotyka się z młodszym o 11 lat sportowcem Odellem Beckhamem. Już wiadomo, czemu to ukrywała! "Wcześniej był z jej siostrą"

Nowe gorące plotki o Kim Kardashian (42 l.)! Jeszcze w zeszłym roku amerykańskie media zaczęły przebąkiwać, że nowym wybrankiem amerykańskiej bizneswoman i gwiazdy reality show może być Odell Beckham Jr. (31 l.), sportowiec uprawiający futbol amerykański, skrzydłowy Baltimore Ravens. "Zainteresowali się sobą i znajomość dość szybko przerodziła się we flirt. Umawiają się, ale to nadal dość luźna relacja" - zdradzał dziennikarzom US Weekly tajemniczy "znajomy pary". „Mimo, że nie są jeszcze bardzo zaangażowani, Kim zwykle umawia się z jednym facetem na raz, więc nie spotyka się obecnie z nikim innym” – dodawało źródło. Ale o nowym romansie Kim dalej było cicho. To przecież do niej niepodobne! Dlaczego ukrywa kochanka? Okazuje się, że Odell Beckham Jr. wcześniej spotykał się z Khloe Kardashian i Kim chce uniknąć medialnej awantury wokół tego faktu, choć Khloe to już przeszłość od 2016 roku, jednak mało prawdopodobne, by sportowiec i Kim nie poznali się wówczas. Czy ta miłość przetrwa falę plotek?!

Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, pn jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski.

Kim Kardashian, 43, and Odell Beckham Jr, 31, 'getting serious' after hitting same pre-Grammy party... following his 'flirtation' with Khloe 8 years ago https://t.co/CTcq8YSOBr— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 8, 2024

