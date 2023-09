Kim Kardashian znalazła miłość! Spotyka się z Beckhamem!

Nawigacja zwiodła go na zawalony most. Rodzina zabitego pozywa!

Sensacyjne plotki o Kim Kardashian. Celebrytka podobno poderwała znanego sportowca. To Beckham?!

Kim Kardashian (42 l.) znowu zakochana! Po wielkim świecie krążą nowe plotki o życiu miłosnym gwiazdy reality show i bizneswoman. Według US Weekly amerykańska celebrytka w sekrecie umawia się na randki ze sławnym futbolistą nazwiskiem Beckham! Ale to nie oznacza, że odbiła męża Victorii Beckham, bo to nie David, a Odell Beckham Jr. (30 l.) i nie zawodnik piłki nożnej, a sportowiec uprawiający futbol amerykański, skrzydłowy Baltimore Ravens. "Zainteresowali się sobą i znajomość dość szybko przerodziła się we flirt. Umawiają się, ale to nadal dość luźna relacja" - zdradził dziennikarzom tajemniczy "znajomy pary". „Mimo, że nie są jeszcze bardzo zaangażowani, Kim zwykle umawia się z jednym facetem na raz, więc nie spotyka się obecnie z nikim innym” – dodaje źródło. Plotki o nowym romansie Kim Kardashian pojawiły się rok po rozstaniu celebrytki z komikiem Petem Davidsonem (29 l.). Był to jej pierwszy poważny związek po burzliwym rozstaniu z kontrowersyjnym raperem Kanye Westem (46 l.).

Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód. Związek z Petem Davidsonem

Kim Kardashian i Pete Davidson poznali się w 2021 roku na planie sławnego programu satyrycznego "Saturday Night Live". Był to pierwszy partner Kim od rozstania z mężem Kanye Westem. Kim i Kanye pobrali się w 2014 roku. Mają dwie córki North (10 l.), Chicago (5 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (4 l.) i Saint (7 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.).

Sonda Czy kojarzysz Kim Kardashian? Tak Nie

What is Kim Kardashian and Odell Beckham Jr.'s relationship status? Sources say...👀 pic.twitter.com/m2pL3w2eG9— E! News (@enews) September 21, 2023

QUIZ. Najważniejsze pary polskich seriali. To od nich wszystko się zaczęło. Prawdziwy fan zna szczegóły na wyrywki Pytanie 1 z 10 Nieszczęśliwa miłość Barbary w "M jak miłość", to... Lucjan Mostowiak Zenon Łagoda Barbara nigdy nie pokochała mężczyzny Dalej