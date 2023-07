Wojna Victorii Beckham z Meghan Markle! "Absolutnie wściekli"

Zoofilka aresztowana! To, co u niej znaleziono przeraża

Wojna Meghan Markle i księcia Harry'ego z Victorią Beckham i Davidem Beckhamem! Harry zadzwonił do piłkarza z szokującymi sugestiami

Meghan Markle i książę Harry są samotni w Stanach Zjednoczonych, a gwiazdy, z którymi chcieli się przyjaźnić, unikają ich - takie doniesienia od czasu do czasu napływają z Kalifornii. Jak teraz pisze "The Sun", Sussexowie mają kłopot z utrzymaniem nawet wąskiego kręgu przyjaciół. I wygląda na to, że może za to odpowiadać mania prześladowcza. Podobno między Meghan Markle a Victorią Beckham i Davidem Beckhamem wybuchł konflikt właśnie na tym tle. Gwiazdorskie pary przyjaźniły się jeszcze za czasów narzeczeństwa Meghan i Harry'ego. Książę współpracował z piłkarzem przy okazji różnych sportowych projektów, Victoria doradzała Meghan w kwestii życia w Wielkiej Brytanii. Beckhamowie gościli na ślubie Sussexów w 2018 roku, ale Sussexowie nie byli widziani na ślubie syna Beckhamów, Brooklyna Beckhama w zeszłym roku. Dlaczego?

"W niewytłumaczalny sposób Meghan obawiała się, że Victoria za tym stoi"

Według brytyjskich dziennikarzy od tamtej pory przyjaźń Beckhamów i Sussexów zdążyła już przejść do przeszłości. Podobno pewnego dnia książę Harry zadzwonił do Davida Beckhama z bardzo dziwnymi sugestiami. Sugerował, że Victoria Beckham ujawnia prasie szczegóły prywatnego życia Meghan. "W niewytłumaczalny sposób Meghan obawiała się, że Victoria za tym stoi. Ten pomysł, że Victoria Beckham dzwoniłaby po dziennikarzach, by dać im ciekawy temat o Meghan, jest śmieszny. Ale ona powiedziała o tym Harry'emu" - ujawnia tajemnicze źródło "The Sun". Podobno Harry uznał, że w tej sytuacji powinien wyjaśnić to sobie z piłkarzem. Rozmowa była "grzeczna, ale dziwna" i sprawiła, że sportowiec był "absolutnie wściekły" na księcia za sugestie obrażające Victorię. Efekty? Drogi obu par nagle się rozeszły...

