Kim Kardashian zdradza swój ideał mężczyzny! To szok, co ją naprawdę podnieca

Kim Kardashian ujawniła swoją listę cech idealnego mężczyzny. Trudno uwierzyć, co najbardziej ją podnieca!

Kim Kardashian to jedna z najbardziej znanych amerykańskich celebrytek. Zaczynała jako bohaterka sekstaśmy, potem wraz z rodziną stworzyła przy pomocy reality show imperium medialne. Kardashianowie to dziś marka warta grube miliony! A Kim rozpala wyobraźnię mężczyzn na całym świecie. Wielu zastanawia się, co należy zrobić, by mieć u niej jakiekolwiek szanse. Teraz Kim uchyliła rąbka tajemnicy! Celebrytka została namówiona do odczytania swojej listy cech idealnego mężczyzny w nowym odcinku swego reality show. Wyciągnęła telefon i odczytała: „Numer jeden, chroń mnie, numer dwa, walcz o mnie, numer trzy, dobra higiena. Numer cztery, spokój, numer pięć, żadnych problemów z mamą i tatą, sześć - cierpliwy, siedem - wspierający, naprawdę cieszący się z mojego szczęscia, odnoszący sukcesy, zdrowe zęby... Zęby to coś, co mnie najbardziej podnieca. Im bardziej proste, tym bardziej jestem napalona. Żartuję... ale nie żartuję!" - zakończyła z tajemniczym śmiechem wielbicielka zębów.

Kim Kardashian. Jak zaczęła swoją wielką karierę?

Kim Kardashian wspięła się na szczyty sławy kilkanaście lat temu. Zaczynała jako bohaterska sekstaśmy i przyjaciółka Paris Hilton, dziś jest właścicielką imperium biznesowego i jedną z najsławniejszych celebrytek. Zaledwie dwa lata temu informowano, że Kim Kardashian została miliarderką. Majątek celebrytki wynosił wówczas dokładnie miliard dolarów. Na czym dorobiła się amerykańska gwiazdka reality show, które przedsięwzięcia przyniosły jej największy zysk? Nie był to wcale reality show "Keeping up with the Kardashians", lecz firmy odzieżowe i kosmetyczne: Skims, KKW Beauty i KKW Fragrance. Potem nieco zbiedniała, ale nadal może liczyć na milionowe zyski.

Rozwód Kim Kardashian i Kanye Westa. Burzliwy związek i rozwód

Kim Kardashian rozwiodła się z Kanye Westem. Pod koniec zeszłego roku sąd wydał wyrok w sprawie podziału opieki nad czwórką dzieci gwiazdorskiej pary oraz jej majątku. Kim Kardashian dostaje aż 200 tysięcy dolarów, czyli niemal milion złotych (900 tysięcy złotych) pieniędzy na dzieci... miesięcznie! Poza ogromnymi alimentami Kanye musiał uznać też, że od teraz własnością Kim są domy w Malibu, Riverside i Harrison w Idaho, podczas gdy on zachowa rozmaite rezydencje w południowej Kalifornii, rancho w Wyoming, dom rodzinny w Chicago oraz apartament w Belgii. Opieka nad dziećmi została ustalona jako wspólna, jednak to Kim spędza z nimi więcej czasu.

