Kinga Duda wzięła ślub w pałacu prezydenckim. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w Białym Domu

Nie tylko Kinga Duda wzięła ślub w prezydenckiej siedzibie. W Białym Domu miało miejsce już 19 ślubów, w tym wnuczki Bidena

Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy, w sobotę wzięła ślub! Była to wielka niespodzianka, bo plan uroczystości utrzymywano w tajemnicy. Ślub Kingi Dudy z prawnikiem Mateuszem odbył się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a konkretnie w kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, zaś wesele w ogrodzie pałacowym. Jak podaje „ShowNews”, w skromnym przyjęciu uczestniczyło tylko 50 osób, w tym oczywiście prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda.

"Uroczystość miała charakter prywatny. Pałac jest też domem prezydenta RP i jego rodziny. Jeśli chodzi o samą uroczystość i koszty z nią związane, to pokrywa je pan prezydent ze swoich środków" - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Ostatni ślub w Białym Domu miał miejsce w 2022 roku. Wnuczka Bidena Naomi Biden wyszła za Petera Neala

Czy przykładowo w Stanach Zjednoczonych zdarzyło się, by w siedzibie głowy państwa odbywały się takie uroczystości? Jak się okazuje, zdecydowanie tak! W Białym Domu miało miejsce już 19 ślubów. Pierwszy odbył się jeszcze w 1812 roku, a ostatni w 2022 roku, kiedy to wnuczka Joego Bidena wyszła za prawnika Petera Neala. Naomi jest córką młodszego syna prezydenta, Huntera Bidena i jego byłej żony Kathleen Buhle.

Śluby w Białym Domu odbywały się od 1812 roku. Od siostry pierwszej damy po fotografa z czasów Obamy

To tylko wierzchołek góry lodowej! Śluby w Białym Domu miały miejsce kilkanaście razy w historii. Jak czytamy na oficjalnej stronie "The White House History Association", pierwszy odbył 29 marca 1812 roku. Lucy Payne Washington, siostra pierwszej damy Dolley Madison, wyszła za sędziego Sądu Najwyższego Thomasa Todda. Drugi ślub w Białym Domu miał miejsce 9 marca 1820. Maria Hester Monroe (córka prezydenta Jamesa Monroe i pierwszej damy Elizabeth Monroe) poślubiła Samuela L. Gouverneura, prywatnego sekretarza prezydenta. W XIX wieku było jeszcze siedem ślubów w prezydenckiej siedzibie w USA. W XX wieku było ich osiem, przykładowo w 7 maja 1914, kiedy to Eleanor Randolph Wilson, córka prezydenta Woodrowa Wilsona i pierwszej damy Ellen Wilson wyszła za sekretarza skarbu Williama Gibbsa McAdoo. W wieku XXI póki co śluby były tylko dwa - w 2013 roku oficjalny fotograf Białego Domu Pete Souza poślubił Patti Lease w Ogrodzie Różanym, a w 2022 roku odbył się wspomniany wyżej ślub wnuczki Bidena.

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW— Mike Sington (@MikeSington) November 19, 2022

