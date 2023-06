Kobieta obudziła się w trumnie! Szokujące chwile tuż przed pogrzebem

Kobieta obudziła się w trumnie przed własnym pogrzebem! Rodzina sfilmowała moment, w którym 76-latka próbuje wydostać się na wolność

Strach przed pochowaniem żywcem towarzyszy wielu ludziom, z tego powodu niejeden każe rodzinie skremować swoje zwłoki przed pogrzebem. Niektórzy nawet instalują specjalne systemy elektroniczne w trumnach, tak by móc nacisnąć guzik alarmowy w razie przebudzenia na cmentarzu pod ziemią. Choć aż trudno w to uwierzyć, przypadki obudzenia się ludzi mylnie uznanych za zmarłych na pogrzebach nadal się zdarzają. Jeden z nich miał właśnie miejsce w Ekwadorze w Ameryce Południowej. Do kaplicy szpitalnej przybyła rodzina 76-latki, która trafiła do kliniki Martin Icaza Hospital w Babahoyo z powodu problemów w sercem i krążeniem.

76-latka waliła w trumną i chciała się wydostać. Wróciła do świata żywych. Są pierwsze wyjaśnienia

Lekarze stwierdzili zgon Belli Montoyi (+76 l.) wywołany zatrzymaniem akcji serca. Kobietę umieszczono w trumnie i po dziewięciu godzinach zaczęto ceremonię pożegnania przed pogrzebem. Ktoś z rodziny filmował te smutne chwile, by je upamiętnić. Nie miał pojęcia, że to, co nagra, obiegnie niebawem cały internet i zaszokuje świat. Oto w pewnym momencie z trumny zaczęły dobiegać jakieś dziwne dźwięki. Ktoś walił w wieko i ciężko oddychał! Ludzie rzucili się do trumny i zobaczyli, że 76-latka żyje. Została natychmiast wyciągnięta z trumny. Mimo długiego oczekiwania na karetkę, kobieta przeżyła pobyt w trumnie i wróciła na szpitalne łóżko. Prawdopodobnie uznano ją za zmarłą z powodu stanu katalepsji, powodującego zesztywnienie mięśni.

An Ecuadorian woman has risen from the 'dead' after almost being buried alive.Shocking video footage shows the moment 76-year-old Bella Montoya was rescued from a coffin after being stuck inside for over four hours. Her family discovered her as they were preparing to change her… pic.twitter.com/JfjqSUykBi— 10 News First (@10NewsFirst) June 13, 2023

Mourners at an Ecuadorian wake were left stunned after their “dead” relative began banging on the inside of her coffin. Bella Montoya, 76, regained consciousness during the vigil, which was held in the city of Babahoyo on Friday. pic.twitter.com/l89iPxZxjY— World Times (@WorldTimesWT) June 12, 2023

