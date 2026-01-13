Kobieta z psem porwana przez lawinę! Wideo pokazało straszne chwile

Nagranie z kamerki pokazało, jak lawina w Pirenejach porywa hiszpańską narciarkę i jej psa

To wideo może być przestrogą dla wszystkich narciarzy! Zostało wykonane przez hiszpańską narciarkę Ares Masip i pokazuje moment, w którym zostaje ona porwana przez lawinę na Pic de l’Hortell w Pirenejach, na terenie Andory. Masip była na stoku razem ze swoim psem Cimem. Warunki wydawały się odpowiednie do uprawiania sportów zimowych, a Hiszpanka to profesjonalna sportsmenka. Ale na filmie widzimy, jak ośnieżone zbocze zaczęło się osuwać. „Góra się rozpadała” – relacjonowała narciarka w rozmowie z BBC. Na nagraniu widać, jak masa śniegu porywa ją w dół, bez czasu na reakcję czy ucieczkę. Gdzieś w tle widać, że pies też walczy z lawiną. Jak to się skończyło? Na szczęście ani kobiecie, ani psu nic się nie stało! Pod koniec filmu, który został pokazany na Instagramie, widać, że pies otrząsa się ze śniegu, a i kobieta, choć w szoku, jest przytomna. „Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby zminimalizować ryzyko” – podkreślała narciarka w wywiadzie. Jednocześnie przyznała, że dobrze znała teren i była przekonana, że wybiera bezpieczną trasę. „Dobrze jest pamiętać, że w górach nie ma zerowego ryzyka” – dodała Masip.

Duże ryzyko lawinowe także w Alpach. Sześć ofiar śmiertelnych w ciągu jednego weekendu

Tymczasem o wiele bardziej tragiczne wiadomości docierają z francuskich Alp. Tam w miniony weekend z powodu lawin zginęło sześć osób. Powód? Ignorowanie ostrzeżeń meteorologicznych, mówiących o dużym ryzyku lawinowym i przestrzegających przed wybieraniem dzikich tras poza szlakami. Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegła, że przy ryzyku lawinowym na poziomie czwartym w pięciostopniowej skali zagrożenia nawet zjazd jednego narciarza może wywołać duże lawiny. Także dziś nie powinno się w tych rejonach wybierać miejsc do zjazdów poza wyznaczonymi trasami.

Professional skier Ares Masip and her dog, Cim, were caught in an avalanche while skiing Pic de l’Hortell in Andorra. Masip later shared the footage, calling it a shock and a reminder that “risk zero simply doesn’t exist,” even in familiar terrain. pic.twitter.com/NKOsfTsPLU— euronews (@euronews) January 12, 2026

