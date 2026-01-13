Kobieta z psem porwana przez lawinę! Wideo pokazało straszne chwile

Nagranie z kamerki pokazało, jak lawina w Pirenejach porywa hiszpańską narciarkę i jej psa
To wideo może być przestrogą dla wszystkich narciarzy! Zostało wykonane przez hiszpańską narciarkę Ares Masip i pokazuje moment, w którym zostaje ona porwana przez lawinę na Pic de l’Hortell w Pirenejach, na terenie Andory. Masip była na stoku razem ze swoim psem Cimem. Warunki wydawały się odpowiednie do uprawiania sportów zimowych, a Hiszpanka to profesjonalna sportsmenka. Ale na filmie widzimy, jak ośnieżone zbocze zaczęło się osuwać. „Góra się rozpadała” – relacjonowała narciarka w rozmowie z BBC. Na nagraniu widać, jak masa śniegu porywa ją w dół, bez czasu na reakcję czy ucieczkę. Gdzieś w tle widać, że pies też walczy z lawiną. Jak to się skończyło? Na szczęście ani kobiecie, ani psu nic się nie stało! Pod koniec filmu, który został pokazany na Instagramie, widać, że pies otrząsa się ze śniegu, a i kobieta, choć w szoku, jest przytomna. „Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby zminimalizować ryzyko” – podkreślała narciarka w wywiadzie. Jednocześnie przyznała, że dobrze znała teren i była przekonana, że wybiera bezpieczną trasę. „Dobrze jest pamiętać, że w górach nie ma zerowego ryzyka” – dodała Masip.
Duże ryzyko lawinowe także w Alpach. Sześć ofiar śmiertelnych w ciągu jednego weekendu
Tymczasem o wiele bardziej tragiczne wiadomości docierają z francuskich Alp. Tam w miniony weekend z powodu lawin zginęło sześć osób. Powód? Ignorowanie ostrzeżeń meteorologicznych, mówiących o dużym ryzyku lawinowym i przestrzegających przed wybieraniem dzikich tras poza szlakami. Państwowa służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegła, że przy ryzyku lawinowym na poziomie czwartym w pięciostopniowej skali zagrożenia nawet zjazd jednego narciarza może wywołać duże lawiny. Także dziś nie powinno się w tych rejonach wybierać miejsc do zjazdów poza wyznaczonymi trasami.