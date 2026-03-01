Niepokojące doniesienia z Dubaju. Pożar hotelu, chaos na lotnisku

Jak wygląda sytuacja w Dubaju?

W sobotę po południu w dubajskiej dzielnicy Palm Jumeirah doszło do eksplozji w 5-gwiazdowym hotelu Fairmont The Palm. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez miejscowe służby, w wyniku zdarzenia obrażenia odniosły cztery osoby. Świadkowie relacjonowali, że nad okolicą unosiły się gęste kłęby dymu, a w sąsiednich rejonach miasta słyszalne były potężne huki, co wywołało zrozumiały niepokój wśród mieszkańców i przyjezdnych.

Przedstawiciele władz potwierdzili, że „doszło do incydentu w budynku w rejonie Palm Jumeirah”, unikając podawania precyzyjnej lokalizacji. Stacja BBC zweryfikowała jednak nagranie zarejestrowane z naprzeciwka. Na filmie uwieczniono moment uderzenia w wejście do hotelu Fairmont, kiedy to pojawia się wielka pomarańczowa kula ognia, a osoba trzymająca kamerę upada na podłogę, instynktownie uciekając z balkonu.

Dubai authorities confirm that an incident occurred in a building in the Palm Jumeirah area. Emergency response teams were deployed immediately and the site has been secured. Dubai Civil Defence has confirmed that the resulting fire is now under control. Four individuals…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Wieczorem napłynęły kolejne niepokojące doniesienia o chaosie na lotnisku w Dubaju, które miał stać się celem ataku. Władze uspokajały w komunikatach, twierdząc, że „w wyniku incydentu doszło do niewielkiego uszkodzenia hali przylotów”, a sytuacja została szybko opanowana przez odpowiednie służby. Konieczna była ewakuacja osób znajdujących się w terminalu, a pomocy medycznej udzielono czterem pracownikom, którzy zostali ranni w trakcie tego zdarzenia.

Dubai Airports confirms that a concourse at Dubai International (DXB) sustained minor damage in an incident, which was quickly contained. Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Światowe agencje informacyjne informowały również o uszkodzeniu jednego z symboli miasta, luksusowego hotelu Burdż al-Arab. Zgodnie z rządowym przekazem, pożar zewnętrznej fasady budynku został wywołany przez spadające odłamki przechwyconego drona. Służby ratunkowe błyskawicznie przystąpiły do działania i ugasiły ogień, dzięki czemu udało się uniknąć poszkodowanych.

Authorities confirm that a drone was intercepted, and debris caused a minor fire on the Burj Al Arab's outer facade. Civil Defence teams responded immediately and brought the incident under control. No injuries have been reported.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Władze wydały także komunikat dotyczący pożaru na jednym z nabrzeży w porcie Jebel Ali. Na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęto akcję gaśniczą, mającą na celu opanowanie żywiołu. W tym przypadku źródła nie donoszą o osobach poszkodowanych, a działania służb skupiają się na zabezpieczeniu terenu portowego.

Dubai authorities confirm that debris resulting from an aerial interception caused a fire at one of the berths at Jebel Ali Port. Dubai Civil Defense teams responded immediately and are continuing their efforts to fully extinguish the fire. No injuries have been reported.…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Turyści przebywający w popularnych dzielnicach, takich jak Dubai Marina czy JBR, mogli obserwować na wieczornym niebie pracę systemów obrony powietrznej. Ministerstwo Obrony ZEA poinformowało wcześniej, że kraj stał się celem dwóch fal irańskich rakiet balistycznych, które zostały zneutralizowane. Niestety, rano odłamki spadły na dzielnicę mieszkaniową w stolicy kraju, Abu Zabi, co skutkowało śmiercią obywatela Pakistanu oraz szkodami materialnymi.

Śledź naszą relację na żywo: USA i Izrael uderzyły w Iran. Trump ogłasza śmierć Chameneiego, ataki nie ustają

Grupa mężczyzn protestuje w Teheranie przeciwko amerykańsko-izraelskiej inwazji na Iran - zobacz zdjęcia:

13

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran