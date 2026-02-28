Ali Chamenei nie żyje?! Szokujące słowa Netanjahu!

Netanjahu poszedł o krok dalej, apelując do Irańczyków o wyjście na ulice i "dokończenie roboty". Jednocześnie zapowiedział kontynuowanie uderzeń w "terrorystyczny reżim". Według izraelskiego polityka, podczas ataku zniszczono rezydencję Chameneiego oraz zabito dowódców Gwardii Rewolucyjnej i wysokich urzędników sektora nuklearnego. - Zniszczyliśmy rezydencję Chameneiego, zabiliśmy dowódców Gwardii Rewolucyjnej i wysokich urzędników sektora nuklearnego – miał powiedzieć Netanjahu, cytowany przez różne źródła.

Jednak strona irańska nie potwierdza tych doniesień. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi stwierdził, że "najwyższy przywódca Iranu, o ile wiem, żyje". Dodał, że w wyniku ataku Iran stracił "jednego dowódcę lub dwóch", ale większość z nich jest bezpieczna. Agencja Reutera, powołując się na członka rady miasta Teheran, podała z kolei, że w atakach mieli zginąć zięć i synowa Chameneiego.

Według informacji agencji światowych, Ali Chamenei miał być jednym z głównych celów przeprowadzonego w sobotę ataku USA i Izraela, obok prezydenta kraju Masuda Pezeszkiana. Część sił uderzyła w kompleks mieszkalno-administracyjny należący do najwyższego przywódcy. Zdjęcia satelitarne opublikowane przez zachodnie media pokazują znaczne uszkodzenia budynków.

Irańskie władze na razie nie wydały oficjalnego komunikatu dotyczącego stanu zdrowia Alego Chameneiego. Najwyższy przywódca Iranu nie zabrał również głosu po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskiego ataku.

