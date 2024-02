Kochanka odgryzła żonie brodę podczas mszy! Skandal przed kościołem

Bijatyka o faceta podczas mszy! Kochanka rzuciła się na żonę przed kościołem katolickim i odgryzła jej kawałek brody na oczach wiernych

Miłosna afera na terenie katolickiego kościoła w Wielkiej Brytanii! Tego dnia Gabriela Cordeiro (39 l.) przybyła na mszę ze swoimi dziećmi i dwójką chrześniaków. Zbliżała się dostojnie do kościoła rzymskokatolickiego św. Tomasza z Canterbury w Bolton w hrabstwie Greater Manchester. Msza już się zaczynała, z parkingu spieszyli do świątyni ostatni wierni. W pewnym momencie rozpętała się diabelska awantura! Do Gabrieli podbiegła jakaś kobieta - jak się okazało, jej najlepsza przyjaciółka. Ale bynajmniej nie na pogawędkę, a na bijatykę. Bo przyjaciółka romansowała z Pedro, mężem Gabrieli. I najwyraźniej obecność rywalki zaczęła jej coraz bardziej przeszkadzać. "Jestem tu tylko po to, by cię uderzyć" - powiedziała 41-letnia Flavia Fernandes i zaatakowała żonę swojego kochanka podczas mszy! 41-latka powaliła małżonkę ukochanego na ziemię, skakała po niej i biła ją. W pewnym momencie polała się krew.

Flavia Fernandes tłumaczyła, że pogryzła przyjaciółkę, ponieważ ta "traktowała ją bez szacunku"

Rozjuszona kochanka wgryzła się w brodę rywalki, żuła ją przez dwie długie minuty i odgryzła jej spory kawałek. Wierni musieli przerwać modły i rozdzielać walczące kobiety. Dwucentymetrowy fragment brody przepadł na zawsze, choć Gabriela została szybko przewieziona do szpitala. Sprawa trafiła do sądu. "Znam Flavię od dawna i kiedy powiedziała, że mnie zaatakuje, nie traktowałam tego poważnie, bo nigdy nie spodziewałam się, że coś takiego się stanie" - zeznała okaleczona żona. Podczas procesu ujawniono miłosne SMS-y, które niewierny Pedro wymieniał z kochanką przed atakiem, do którego według Daily Mail doszło w czerwcu 2022 roku. Flavia Fernandes tłumaczyła, że pogryzła przyjaciółkę, ponieważ ta "traktowała ją bez szacunku", odkąd nabrała podejrzeń w kwestii romansu, ale okazała też skruchę i żal. Twierdzi, że tak naprawdę Pedro ją molestował, a ona wcale nie chciała uprawiać z nim seksu. Za poważne uszkodzenie ciała krewka kochanka została skazana na ponad dwa lata więzienia.

Flavia Fernandes, aged 41, ripped the flesh off Gabriela Cordeiro's chin in an attack on June 5, 2022. https://t.co/u83M0i07KU— The Bolton News (@TheBoltonNews) February 14, 2024

