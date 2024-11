Kolejne państwo włączy się do wojny na Ukrainie w styczniu? Padła nazwa

General SVR: Rosja namawia Iran, by podobnie jak Korea Północna wysłał swoich żołnierzy na wojnę na Ukrainie

Rok temu tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, obwieścił, że Putin nie żyje i zastępuje go sobowtór. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność. Jedni sądzą, że jest ona dziełem jakiegoś bajkopisarza, inni dopatrują się w tych pogłoskach jakiegoś ziarna prawdy. Przecież to General SVR jako pierwszy informował o kontaktach telefonicznych Elona Muska z rosyjskim prezydentem, a o kwestii sobowtórów mówili również przedstawiciele ukraińskich służb czy japońscy badacze analizujący zdjęcia dyktatora. Czy w najnowszych doniesieniach General SVR też jest jakieś ziarno prawdy? Tajemniczy profil w mediach społecznościowych pisze, że kolejne państwo może włączyć się do wojny na Ukrainie. Autorzy odnoszą się do kwestii żołnierzy Kim Dzong Una, którzy zostali wysłani na front do rosyjskiego obwodu kurskiego i będą wkrótce walczyć także na Ukrainie. Nie tylko północnokoreański tyran wspomoże Putina?

"Rosyjskie kierownictwo jest przekonane, że negocjacje mogą zostać sfinalizowane przed Nowym Rokiem"

Według General SVR władze na Kremlu namawiają na wysłanie wojsk na wojnę na Ukrainę jeszcze jedno państwo. Chodzi o Iran. Teheran według tych doniesień nie podchodzi do propozycji Rosji równie entuzjastycznie, co Pjongjang, ale i nie wyklucza tego rodzaju współpracy. "Zaangażowanie personelu wojskowego z Korei Północnej w wojnę z Ukrainą zainspirowało część Biura Politycznego do negocjacji z Iranem w tej samej sprawie. Irańskie kierownictwo jest mniej entuzjastycznie nastawione do tej możliwości niż Kim Dzong Un, ale nie odrzuca jej całkowicie. Głównym argumentem strony rosyjskiej jest to, że irańscy żołnierze i oficerowie mogliby zdobyć prawdziwe doświadczenie bojowe w warunkach współczesnej wojny. To zmusza irańskie kierownictwo do głębokiego zastanowienia się nad tym" - pisze General SVR. "Rosyjskie kierownictwo jest przekonane, że negocjacje mogą zostać sfinalizowane przed Nowym Rokiem, a pierwsi żołnierze z Iranu mogliby zacząć przybywać do Rosji już w styczniu przyszłego roku" - dodaje.

Will Iran Send Troops to Support Russia’s War? Kremlin Eyes Migrants as a Convenient ScapegoatDear subscribers and guests of the channel! The former Russian president and now an evil clown, Dmitry Medvedev, is a political weathercock for the Politburo 2.0. Any ideas that the… pic.twitter.com/qEfr28DzbJ— generalsvr_en (@generalsvr_en) November 1, 2024

