Kolejny kraj dołączy do wojny? Podano nazwę, kompletne zaskoczenie

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR): Rosja próbuje wciągnąć Laos do wojny na Ukrainie

Wojna na Ukrainie nie tylko trwa, ale wręcz przybiera na sile. Kolejne dni przynoszą ukraińskie komunikaty o wyjątkowo silnych, wręcz największych od początku inwazji nalotach. W jednym z nich uszkodzona została nawet infrastruktura dostarczająca prąd do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. „Ataki te zakłóciły dostawy energii elektrycznej do elektrowni jądrowej w Zaporożu, po raz kolejny podkreślając istniejące zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego” – napisano w komunikacie ONZ. Tymczasem według ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Rosja planuje wciągnięcie do wojny kolejnego kraju. Jak wiemy, już jeden włączył się do walk po stronie Władimira Putina, była to Korea Północna. Teraz według HUR Rosjanie chcą zwerbować żołnierzy z... Laosu. To azjatycki kraj położony między Tajlandią a Wietnamem. Na razie Moskwa ma według tych doniesień organizować udział żołnierzy z Laosu w rozminowywaniu obwodu kurskiego w Rosji, ale zdaniem ukraińskiego wywiadu wojskowego można mówić o wciąganiu tego państwa do konfliktu.

"Kreml rozważa (także) możliwość wciągnięcia w wojnę tzw. partnerów pod pozorem realizacji projektów humanitarnych"

"Wobec znacznych strat bojowych i stopniowego wyczerpywania zasobów rosyjskie kierownictwo wojskowo-polityczne poszukuje możliwości kontynuowania agresywnej wojny przeciwko Ukrainie" – ogłosił HUR. "Kreml rozważa (także) możliwość wciągnięcia w wojnę tzw. partnerów pod pozorem realizacji projektów humanitarnych w rosyjskich obwodach graniczących z Ukrainą. Kolejnym krajem, który Rosja próbuje wciągnąć w wojnę, jest Laos Biorąc pod uwagę znaczne uzależnienie od pomocy zewnętrznej, kierownictwo Laosu na początkowym etapie wyraziło gotowość do wysłania do Rosji do 50 saperów i wsparcia rozminowywania obwodu kurskiego. Rosja, zasłaniając się retoryką humanitarną, próbuje zalegalizować obecność zagranicznego kontyngentu wojskowego na swoim terytorium, faktycznie wykorzystując go do prowadzenia działań wojennych przeciwko Ukrainie". Jak dodaje HUR, Laos już teraz udziela bezpłatnie prowadzi rehabilitację rannych rosyjskich żołnierzy.

Sonda Czy Rosja użyje broni ądrowej na Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

BREAKING:Laos will send soldiers to Russia to help them against Ukraine in the Kursk region.The Laotian soldiers are supposed to demine the area and help free up Russian soldiers who will then go to fight in Ukraine itself. Laos has been a communist state since 1975.🇱🇦🇷🇺 pic.twitter.com/5FwLf3e8is— Visegrád 24 (@visegrad24) July 5, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie