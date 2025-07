Największy atak Rosji! "Zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego”

Rosja przeprowadziła największe ataki od początku wojny. ONZ alarmuje, że istnieje "zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego”

Niestety wbrew nadziejom, które pojawiły się po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA, nie widać końca wojny na Ukrainie. Wręcz przeciwnie, ataki przybierają na sile. Kilka dni temu Wołodymyr Zełenski nazywał pewien nalot największym od początku konfliktu, a według ukraińskich sił powietrznych w ostatnich dniach doszło do największych nalotów od początku rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Niestety, ostrzał zakłócił dostawy prądu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. „Ataki te zakłóciły dostawy energii elektrycznej do elektrowni jądrowej w Zaporożu, po raz kolejny podkreślając istniejące zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego” - głosi komunikat opublikowany na stronie ONZ. W nocy z 4 na 5 lipca rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 550 dronami i rakietami, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła łącznie 478 z nich.

Tysiące kilometrów kwadratowych skażenia w razie poważnej awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Pracownicy anonimowo ujawniają zagrożenie

Zaporoska Elektrownia Atomowa jest okupowana przez rosyjską armię już od marca 2022 roku. Niedawno USA zaproponowały objęcie nadzoru nad zakładem w ramach porozumienia pokojowego, ale Rosjanie kategorycznie odrzucili taką możliwość. Żołnierze Putina przejęli teren placówki zaledwie miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie. Od tamtej pory Międzynarodowa Agencja Atomistyki ostrzega przed zagrożeniem, które wiąże się z prowadzeniem walk w takim miejscu. Ukraiński sztab generalny donosił, że Rosjanie zrobili sobie z zakładu bazę wojskową i co gorsza, składują tam amunicję i materiały wybuchowe. Co prawda eksperci nie są zgodni co do skali ewentualnego zagrożenia, ale niektóre doniesienia są alarmujące. Jeżeli dojdzie do poważnych zniszczeń i nowych walk na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, Rosji i Europie grozi potężne skażenie. Ostrzegali przed tym w 2023 roku anonimowi pracownicy zakładu w wywiadzie dla Sky News. "Poziom zanieczyszczenia radioaktywnego, a zwłaszcza skażenia, wyniósłby tysiące kilometrów kwadratowych ziemi i morza. To byłoby o wiele, wiele gorsze niż Fukushima i Czarnobyl" - powiedzieli anonimowo w wywiadzie dwaj pracownicy Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Według "Sky News" skażenie dosięgnęłoby m.in. Morza Śródziemnego.

Sonda Czy uważasz, że elektrownia atomowa to dobry pomysł? Tak, powinniśmy jak najszybciej zająć się jej budową Nie, powinniśmy skupić się na Odnawialnych Źródłach Energii Nie, Polska energetyka powinna dalej opierać się na węglu Nie mam zdania