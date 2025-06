Największy atak Rosji na Ukrainę! Putin wysłał ponad tysiąc dronow

Największy atak Rosji na Ukrainę od początku wojny. Putin uderzył w całym kraju, także na zachodzie

"Prawie przez całą noc na Ukrainie rozbrzmiewały alarmy przeciwlotnicze — na naszym niebie było 477 dronów, większość z nich rosyjsko-irańskich Shahedów, a także 60 pocisków różnego typu. Rosjanie celowali we wszystko, co żyje". Tak Wołodymyr Zelenski pisał w niedzielę w mediach społecznościowych. Szef służby prasowej Sił Powietrznych płk Jurij Ihnat dodawał dla agencji Associated Press, że atak przeprowadzony przez wojska Władimira Putina w nocy z 28 na 29 czerwca był "najbardziej zmasowanym nalotem" na kraj od wybuchu wojny na Ukrainie. W ciągu ostatniego tygodnia Putin wysłał ponad 114 rakiet i 1270 dronów, z czego 477 dronów i 60 rakiet w nocy z 28 na 29 czerwca. Wybuchy i alarmy były w całym kraju, także na zachodzie Ukrainy z dala od linii frontu.

To był najbardziej masowy nalot powietrzny od początku wojny" – powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat

Ukraińskie siły powietrzne podały, że spośród 477 dronów i 60 pocisków zdołano zestrzelić lub unieszkodliwić 475 z nich. Pomimo tego, skala ataku okazała się bezprecedensowa. "To był najbardziej masowy nalot powietrzny od początku wojny" – powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat, cytowany przez "The Guardian". Celem były nie tylko tereny przyfrontowe, ale też zachodnia Ukraina. W Drohobyczu (obwód lwowski) atak dronów spowodował pożar w zakładzie przemysłowym i przerwy w dostawie prądu. Eksplozje odnotowano m.in. w Kijowie, Lwowie, Mikołajowie, Połtawie, Dnieprze, Czerkasach i Iwano-Frankiwsku. Lokalne władze potwierdziły śmierć dwóch osób i co najmniej 12 rannych – w tym dwojga dzieci. W Kijowie mieszkańcy chronili się w schronach i stacjach metra. Rosja poinformowała, że jej celem były obiekty ukraińskiego przemysłu wojskowego i rafinerie. Twierdzi także, że zestrzeliła trzy ukraińskie drony. Tymczasem zaledwie dwa dni przed tym wielkim atakiem Władimir Putin mówił o gotowości do nowych rozmów pokojowych w Stambule. „Moskwa nie przestanie, dopóki ma możliwość zadawania masowych ciosów” – skomentował Zełenski na platformach społecznościowych. Po raz kolejny wezwał USA i partnerów europejskich do dostarczenia systemów obrony przeciwlotniczej.

In Odesa rescues have recovered the bodies of a married couple killed when a Russian drone struck a residential building. Three children were also injured.https://t.co/QOelJ3KH64— KyivPost (@KyivPost) June 28, 2025

Almost all night long, air raid alerts sounded across Ukraine — 477 drones were in our skies, most of them Russian-Iranian Shaheds, along with 60 missiles of various types. The Russians were targeting everything that sustains life. A residential building in Smila was also hit,… pic.twitter.com/1ExZhYAMBg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2025

