Nowy pomysł Donalda Trumpa wywołał burzę. Chce zmienić tę nazwę na mapie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-07 9:00

Najpierw Zatoka Meksykańska i jezioro Ontario, a teraz Nowy Meksyk. Donald Trump kontynuuje swoją kampanię na rzecz zmian na mapie USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, aby jeden ze stanów nosił nazwę „Nowa Ameryka”. Swoją koncepcję zilustrował mapą z przekreślonym starym nazewnictwem, co natychmiast wywołało falę oburzenia wśród lokalnych polityków.

Portret Donalda Trumpa w garniturze i niebieskim krawacie. O jego pomyśle na zmianę nazw na mapie USA przeczytasz na SE.
Autor: Sgt. Alicia Brand/ CC0 1.0

Nazwa "Nowy Meksyk" do zmiany? Donald Trump proponuje nazwę „Nowa Ameryka”

Amerykański prezydent nie ustaje w próbach zmian nazw geograficznych w USA. W niedzielę na platformie Truth Social opublikował grafikę przedstawiającą Nowy Meksyk z wyraźnie przekreśloną tradycyjną nazwą. Zasugerował przy tym, że nowa nazwa powinna brzmieć „Nowa Ameryka”. Trump uważa, że takie określenie jest znacznie bardziej prestiżowe dla mieszkańców stanu, dodając, że region ten kryje w sobie olbrzymi potencjał.

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Politycy z Nowego Meksyku reagują na pomysł Trumpa. Gubernator zabrała głos

Inicjatywa prezydenta spotkała się z oporem lokalnych władz. Gubernator Michelle Lujan Grisham ucięła temat, stwierdzając, że historyczna nazwa w ogóle nie podlega negocjacjom, bo funkcjonowała na tych terenach na długo przed powstaniem Stanów Zjednoczonych.

Głos zabrali również inni politycy. Senator Martin Heinrich wymienił trzy lokalizacje, które w jego słowniku na zawsze pozostaną niezmienione: Nowy Meksyk, Zatokę Meksykańską i jezioro Ontario. Kongresman Gabe Vasquez zadeklarował z kolei, że prezydentowi nie uda się wymazać historii stanu. Burmistrz Albuquerque, Tim Keller, przypomniał, że region nosi swoją nazwę od ponad czterech stuleci. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka tygodni wcześniej prezydent USA wydał rozporządzenie, na mocy którego jezioro Ontario zostało przemianowane na jezioro Ameryka.

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DONALD TRUMP
MEKSYK