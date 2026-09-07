Nowy pomysł Donalda Trumpa wywołał burzę. Chce zmienić tę nazwę na mapie

Nazwa "Nowy Meksyk" do zmiany? Donald Trump proponuje nazwę „Nowa Ameryka”

Amerykański prezydent nie ustaje w próbach zmian nazw geograficznych w USA. W niedzielę na platformie Truth Social opublikował grafikę przedstawiającą Nowy Meksyk z wyraźnie przekreśloną tradycyjną nazwą. Zasugerował przy tym, że nowa nazwa powinna brzmieć „Nowa Ameryka”. Trump uważa, że takie określenie jest znacznie bardziej prestiżowe dla mieszkańców stanu, dodając, że region ten kryje w sobie olbrzymi potencjał.

Sonda Jak oceniasz obecnie Donalda Trumpa jako prezydeta USA? Bardzo dobrze. Dobrze. Dostatecznie. Niedostatecznie.

Politycy z Nowego Meksyku reagują na pomysł Trumpa. Gubernator zabrała głos

Inicjatywa prezydenta spotkała się z oporem lokalnych władz. Gubernator Michelle Lujan Grisham ucięła temat, stwierdzając, że historyczna nazwa w ogóle nie podlega negocjacjom, bo funkcjonowała na tych terenach na długo przed powstaniem Stanów Zjednoczonych.

Głos zabrali również inni politycy. Senator Martin Heinrich wymienił trzy lokalizacje, które w jego słowniku na zawsze pozostaną niezmienione: Nowy Meksyk, Zatokę Meksykańską i jezioro Ontario. Kongresman Gabe Vasquez zadeklarował z kolei, że prezydentowi nie uda się wymazać historii stanu. Burmistrz Albuquerque, Tim Keller, przypomniał, że region nosi swoją nazwę od ponad czterech stuleci. Warto przypomnieć, że zaledwie kilka tygodni wcześniej prezydent USA wydał rozporządzenie, na mocy którego jezioro Ontario zostało przemianowane na jezioro Ameryka.

Trump:Many people suggested changing the name of New Mexico, one of the great vote cheating states of all time, to NEW AMERICA. So much more prestigious and beautiful for the people of that potentially incredible State. Wow, I Love It!!!pic.twitter.com/CUfrBslOlV— Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Siódme pytanie wywali Cię z kapci Pytanie 1 z 10 Słynna powieść postapokaliptyczna napisana przez Dmitrija Głuchowskiego to "Metro... 2033" 2053" 2073" Następne pytanie