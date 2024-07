Kompromitacja podczas szczytu NATO. Biden pomylił Zełenskiego z... Putinem

W Waszyngtonie odbywa się szczyt NATO, podczas którego szefowie rządów i państw członkowskich dyskutują o obecnym stanie Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wyzwaniach, przed którymi w przyszłości będzie stała ta organizacja. Gościem szczytu NATO jest prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Przywódcy Sojusz zadeklarowali, że będą "wspierać Ukrainę na nieodwracalnej drodze do Sojuszu". Niestety nie obeszło się bez kompromitującej wpadki. Gafę popełnił prezydent USA Joe Biden.

Kończąc swoje przemówienie Biden chciał oddać głos Zełenskiemu. Zrobił to jednak w najgorszy możliwy sposób. Wywołując prezydenta Ukrainy pomylił jego nazwisko, nazywając go... prezydentem Putinem. Z pewnością dla prezydenta kraju napadniętego przez Rosję to jedna z najgorszych obelg, jaka mogła go spotkać.

Biden szybko się poprawił i ratował sytuację, zwracając się do Zełeńskiego, że "on pokona Putina". Z kolei Zełenski, jak przystało na aktora, świetnie odnalazł się w niespodziewanych okolicznościach i błysnął ripostą. - Ja jestem lepszy - zareagował na porównanie do Putina prezydent Ukrainy. Poniżej dalsza część artykułu.

Czy Joe Biden zrezygnuje ze startu w wyborach na prezydenta USA?

W tym roku w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. W ich trakcie ma dojść do starcia najważniejszych postaci amerykańskiej polityki: Joego Bidena oraz Donalda Trumpa. Skonfrontowali się już oni cztery lata temu, gdy kandydat Demokratów pokonał swojego rywala i odebrał mu prezydenturę.

Tymczasem coraz częściej pojawiają się głosy, że do rewanżu w ogóle nie powinno dojść, a Demokraci muszą znaleźć nowego kandydata. Te opinie nasiliły się po zdecydowanej porażce Bidena w niedawnej debacie z Trumpem. Obecny prezydent ma 81 lat i z każdym kolejnym rokiem urzędowania wydaje się tracić siły. Rezygnacji prezydenta domaga się nawet liczne grono członków oraz sympatyków Partii Demokratycznej.

Biden na ten moment wyklucza możliwość przejścia na emeryturę. Głosowanie zostało zaplanowane na dzień 5 listopada.

