Generał ostrzega przed wojną światową. Podaje datę i wymienia trzy kraje

Brytyjski generał dla "The Times": w ciągu pięciu lat może wybuchnąć III wojna światowa. Kraje, które zaatakowałyby teren NATO, to Rosja, Chiny i Iran

Nie ma końca rozważaniom na temat rosyjskiego zagrożenia dla krajów zachodnich. Czy Rosja zaatakuje NATO militarnie? Teraz na to pytanie odpowiadał w rozmowie z "The Times" gen. sir Patrick Sanders, który do czerwca tego roku pełnił funkcję dowódcy brytyjskich sił zbrojnych. Stoimy w obliczu realnego zagrożenia III wojną światową i musimy się na nią przygotować - uważa wojskowy z Wielkiej Brytanii. Generał mówił o konkretnych datach i krajach. Jak stwierdził, III wojna światowa może wybuchnąć w ciągu najbliższych pięciu lat, a więc do 2029 roku, a trzy kraje, które jego zdaniem zaatakowałyby teren Sojuszu Połnocnoatlantyckiego, to Rosja, Chiny i Iran.

Wielka Brytania „nie jest przygotowana do walki i wygrania konfliktu zbrojnego na jakąkolwiek skalę”. Rozwijanie armii koniecznością

Gen. sir Patrick Sanders uważa, że kraje te są obecnie bardziej niebezpieczne, niż naziści przed II wojną światową, ponieważ są w większym stopniu współzależne, a ich siły można uznać za wyrównane. Na szczęście według brytyjskiego wojskowego konflikt światowy nie jest nieunikniony, jednak nie da się ukryć, że prawdopodobny, choć prawdopodobieństwo to generał ocenił jako małe. Co powinniśmy robić, by uniknąć wojny? Zdaniem gen. Sandersa inwestować w armię i modernizować ją, bo w takim kształcie, jak obecnie, nie dałaby rady na dłuższą metę wygrywać z wrogiem. Wielka Brytania „nie jest przygotowana do walki i wygrania konfliktu zbrojnego na jakąkolwiek skalę” - ogłosił były dowódca i ostrzegł, że Chiny to „wschodząca potęga, która ma ambicje terytorialne”.

