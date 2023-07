Koniec internetowych trolli? Pisały komentarze przychylne Rosji

Fabryka rosyjskich trolli zamyka się! Wszystko przez bunt w Rosji. Trolle siejące propagandę zamilkną?

Kiedy po wybuchu wojny na Ukrainie czytało się komentarze zamieszczane w mediach społecznościowych lub na portalach informacyjnych pod artykułami dotyczącymi w jakikolwiek sposób tej tematyki, nie sposób było nie zauważyć wysypu tych negatywnych. Pisane w jednakowym, agresywnym tonie, pełne pochwał dla Rosji i potępienia Ukrainy oraz Zachodu, wydawały się tworzone przez jedną i tę samą osobę. W ostatnich dniach można było natknąć się na jeszcze inne komentarze. Ich autorzy zauważali, że prorosyjskie boty zaczęły milknąć. Coś w tym jest? Zdecydowanie tak, a wszystko dlatego, że to Jewgienij Prigożyn był właścicielem najsłynniejszej rosyjskiej "fabryki trolli", której pracownicy mieli za zadanie siać rosyjską propagandę w mediach społecznościowych, pisząc komentarze wygodne dla Władimira Putina i przede wszystkim wywoływać zamęt. Oczywiście luka ta zostanie zapewne czymś wypełniona, ale utworzona w 2013 roku Agencja Studiów Internetowych, czyli "fabryka trolli", właśnie się zamyka. Jak podała 2 lipca agencja Reutera, holding medialny Patriot należący do Jewgienija Prigożyna zamyka się. Został zablokowany przez rosyjskie władze po tym, jak marsz na Moskwę został przerwany, a bunt w Rosji stłumiony po negocjacjach Prigożyna z Putinem za pośrednictwem Łukaszenki.

Bunt w Rosji. Jak się zaczął, a jak skończył?

Jewgienij Prigożyn parę miesięcy temu niespodziewanie zaczął atakować rosyjskie ministerstwo obrony, a pośrednio także swojego niedawnego przyjaciela Putina. Ostre komentarze na temat nieudolności rosyjskiego ministerstwa obrony skończyły się, jak pokazały ostatnie dni, buntem w Rosji. 23 czerwca szef Grupy Wagnera ogłosił pucz przeciwko Putinowi i marsz swoich wojsk na Moskwę. Zajął też siedzibę dowództwa wojskowego Rosji w Rostowie nad Donem. Praktycznie przez nikogo nie niepokojeni, wojacy Prigożyna w liczbie kilku tysięcy zbliżyli się na odległość około 200 kilometrów od Moskwy, gdy nagle ogłoszono odwrót. Prigożyn stwierdził, że "by uniknąć rozlewu krwi" i "zgodnie z planem" (!) nakazał powrót żołnierzy do obozów. Doszło do tego po negocjacjach, jakie szef Grupy Wagnera prowadził z Putinem za pośrednictwem Alaksandra Łukaszenki. W ramach "ugody" z Putinem Prigożyn wycofał swoich ludzi, w zamian otrzymał obietnicę amnestii dla buntowników i umorzenia śledztwa prokuratorskiego we własnej sprawie. Musiał też wyjechać na wygnanie na Białoruś, gdzie przebywa od niedzielnego (25 czerwca) poranka.

"Patriot" media holding, which was created by Yevgeny Prigozhin, ceased to exist todayYevgeny Zubarev, CEO of publication RIA FAN, which was part of the holding, decided to pull out all the dirty laundry in public and told the story of the "Patriot" media holding.He said that… pic.twitter.com/YGfwy4cLa9— NEXTA (@nexta_tv) June 30, 2023

