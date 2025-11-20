Koniec wojny na Ukrainie coraz bliżej?! Zełenski otrzymał plan pokojowy. "Jesteśmy gotowi"

Sebastian Chrostowski
żródło PAP
2025-11-20 19:12

Biura szefa państwa ukraińskiego poinformowało, że Wołodymyr Zełenski otrzymał projekt planu pokojowego USA. Prezydent USA wyraził gotowość do omówienia go Donaldem Trumpem.

Autor: AP Photo/ Associated Press
  • Prezydent Zełenski otrzymał projekt planu pokojowego USA, który ma ożywić wysiłki dyplomatyczne w konflikcie z Rosją.
  • Plan, rzekomo opracowywany przez USA i Rosję, zakłada m.in. wycofanie wojsk ukraińskich z Donbasu i zamrożenie linii frontu.
  • Ukraina dąży do pokoju, ale kijowscy urzędnicy uznają obecny projekt za "nie do przyjęcia" ze względu na jego zbieżność z żądaniami Kremla.
  • Czy ten plan ma szansę zakończyć wojnę, czy też jest jedynie dyplomatyczną grą?

„Prezydent Ukrainy oficjalnie otrzymał od strony amerykańskiej projekt planu, który – według oceny strony amerykańskiej – może ożywić wysiłki dyplomatyczne” – napisała kancelaria Zełenskiego na platformach społecznościowych.

W komunikacie podkreślono, że prezydent Ukrainy „przedstawił zasadnicze kwestie, ważne dla narodu (ukraińskiego), a w wyniku dzisiejszego spotkania uzgodniono, że będą prowadzone prace nad punktami planu - tak, aby umożliwić godne zakończenie wojny” z Rosją.

Wołodymyr Zełenski powtórzył, że jego kraj od samego początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r. dąży do pokoju i popiera wszystkie propozycje, które mogą przybliżyć wstrzymanie walk.

- Ukraina od początku tego roku popierała propozycje prezydenta Trumpa dotyczące zakończenia rozlewu krwi. Jesteśmy gotowi również teraz konstruktywnie współpracować ze stroną amerykańską oraz naszymi partnerami w Europie i na świecie, aby rezultatem był pokój – oświadczyło biuro prezydenckie.

Kancelaria Zełenskiego podkreśliła, że prezydent "liczy na omówienie w najbliższych dniach z prezydentem Trumpem istniejących możliwości dyplomatycznych oraz kluczowych punktów, niezbędnych dla osiągnięcia pokoju”.

Według m.in. portali Axios i Politico USA i Rosja pracują obecnie nad 28-punktowym planem, który zakłada wycofanie się wojsk ukraińskich z całego Donbasu - region ten znalazłby się pod kontrolą Rosji, ale byłby uważany za strefę zdemilitaryzowaną.

W obwodzie chersońskim i zaporoskim obecne linie frontu zostałyby w większości zamrożone, a Rosja zwróciłaby część okupowanego terenu po negocjacjach. Plan zakłada także uznanie języka rosyjskiego za oficjalny język państwowy w Ukrainie i nadanie oficjalnego statusu lokalnemu odłamowi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Brytyjski dziennik „Financial Times” przekazał z kolei, że „w dokumencie wezwano Ukrainę do ograniczenia kluczowych zasobów uzbrojenia, a także (postulowano) wycofanie amerykańskiej pomocy wojskowej (dla tego państwa), co ma duże znaczenie dla jego obronności”.

- Urzędnicy w Kijowie, którzy zostali poinformowani o planie, stwierdzili, że jest on ściśle zgodny z maksymalistycznymi żądaniami Kremla i że bez wprowadzenia znaczących zmian jest on nie do przyjęcia dla Ukrainy - powiadomił brytyjski dziennik „Financial Times”.

Sonda
Czy uważasz, że wojna na Ukrainie zakończy się w tym roku?

