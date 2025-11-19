Wojna na Ukrainie skończy się w tym miesiącu? Nieoficjalne doniesienia

Politico: urzędnicy administracji Donalda Trumpa chcą doprowadzić do końca wojny na Ukrainie jeszcze w listopadzie

Istnieje pewien 28-punktowy plan pokojowy związany z wojną na Ukrainie, który uzgodniły Stany Zjednoczone z Rosją za plecami Ukrainy i przywódców europejskich - takie doniesienia jako pierwszy opublikował portal Axios. Plan miał zostać opracowany podczas październikowych rozmów w Miami wysłannika Władimira Putina, prowadzonych przez Kiriłła Dmitrijewa z wysłannikiem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem. Teraz pojawiają się nowe doniesienia portalu Politico, powołującego się na rozmowy z amerykańskimi urzędnikami. "Nie obchodzą nas Europejczycy. Chodzi o to, by Ukraina to zaakceptowała" - miał powiedzieć jeden z nich dziennikarzom. Z kolei Dmitrijew powiedział portalowi, że „czuje, że rosyjskie stanowisko jest słuchane”, a propozycja dotyczy nie tylko wojny w Ukrainie. Plan ma dotyczyć także "odnowienia więzi USA-Rosja i rosyjskich obaw dotyczących bezpieczeństwa”.

"Oni czują, że mogą skłonić ich (Ukraińców) do zaakceptowania tego układu. Mówią, że jest rozsądny"

Politico donosi także, że amerykańscy urzędnicy liczą na wyjątkowo szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, a według nich osłabiona przez aferę korupcyjną pozycja Ukrainy pozwoli na zakończenie konfliktu jeszcze w listopadzie, czyli w ciągu najbliższych kilkunastu dni. "Oni czują, że mogą skłonić ich (Ukraińców) do zaakceptowania tego układu. Mówią, że jest rozsądny. To coś co, według nich, będzie do przełknięcia dla Ukrainy" - powiedziała reporterka Politico Dasha Burns w podcaście. „Sekretarz Driscoll i jego zespół przybyli dziś rano do Kijowa w imieniu administracji Trumpa z misją rozpoznawczą, aby spotkać się z ukraińskimi urzędnikami i omówić zakończenie wojny” – podano w oświadczeniu szefa Biura Prasowego Sił Zbrojnych USA, płk. Dave'a Butlera.

