PILNE! USA i Rosja prowadzą tajne rozmowy! Chodzi o wojnę na Ukrainie!

W obliczu wojny w Gazie, USA prowadzi tajne rozmowy z Rosją, mające na celu zakończenie konfliktu.

Projekt dokumentu pokojowego, składający się z 28 punktów, dotyczy m.in. pokoju na Ukrainie i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Zełenski udaje się do Turcji, a przedstawiciele Pentagonu wizytują Kijów, aby omówić kwestie zakończenia wojny.

Jakie są szczegóły tych tajnych negocjacji i czy Ukraina oraz Europa zaakceptują ten plan?

Jak donosi portal Axios, tajne negocjacje to efekt m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołuje się serwis, ocenił tę inicjatywę pozytywnie. "Przygotowano już w tej sprawie projekt dokumentu, w którym znalazło się 28 punktów" - czytamy. Na razie nie ma informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.

Tajne rozmowy Rosji z USA

Axios zdradza, co znalazło się w planie pokojowym. Ten ma obejmować cztery główne zagadnienia: pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie i przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. "Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy".

Zełenski w Turcji, przedstawiciele USA w Kijowie

W środę, 19 listopada, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udaje się z wizytą do Turcji, gdzie ma prawdopodobnie dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'm Witkoffem. Jednym z tematów, jakie mają zostać tam omówione, będzie oczywiście kwestia zakończenia wojny. Również w środę serwis Politico przekazał doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.