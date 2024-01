Kościół zniesie celibat księży? Arcybiskup wzywa na wielką debatę

Arcybiskup wzywa do zniesienia celibatu księży! Ap Charles Scicluna udzielił przełomowego wywiadu. Będzie rewolucja w Kościele?

Obowiązkowy celibat księży katolickich od lat jest tematem dyskusji. Czy celibat powinien być zniesiony? Czy księża powinni móc mieć żony i dzieci, tak jak to jest na przykład wśród protestantów? Zdania są podzielone, ale zachęty do dyskusji nad tematem - coraz częstsze. Teraz wezwanie do zniesienia celibatu padło z ust wysokiego rangą hierarchy kościelnego. W rozmowie z "Time of Malta" arcybiskup Charles Scicluna (65 l.), sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary od 2018 powiedział, że nadszedł już czas, by "poważnie omówić" ten problem. "Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć" - stwierdził arcybiskup. "Dlaczego mielibyśmy stracić młodego mężczyznę, który byłby dobrym księdzem, tylko dlatego, że chciał się ożenić? I rzeczywiście straciliśmy dobrych księży tylko dlatego, że wybrali małżeństwo. Prawdopodobnie pierwszy raz mówię to publicznie i dla niektórych osób zabrzmi to heretycko" - powiedział abp Charles Scicluna, najwyraźniej odnosząc się do kwestii spadku ilości powołań kapłańskich, których mogłoby być więcej, gdyby nie celibat.

Arcybiskup podjął nawet temat dzieci księży. Papież Franciszek będzie nieugięty?

Jak dodał hierarcha, niektórzy księża i tak mimo zakazu wchodzą w związki. "Mężczyzna może dojrzeć, nawiązać związek, pokochać kobietę. W obecnej sytuacji musi wybierać między nią a kapłaństwem, a niektórzy księża radzą sobie z tym, wchodząc potajemnie w uczuciowe relacje. To jest rzeczywistość globalna; nie dzieje się to tylko na Malcie. Wiemy, że na całym świecie są księża, którzy również mają dzieci i myślę, że są też tacy na Malcie, którzy mogą je mieć". Co na to papież Franciszek? Póki co nie godzi się na zniesienia celibatu, choć stwierdził też kiedyś, że zasada ta nie jest formalna doktryną Kościoła i któryś z jego następców może chcieć ją zmienić.

